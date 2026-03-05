Afrique: Égalité des femmes - Euphrasie Kouassi Yao honorée par le Prix Harambee 2026

La ministre ivoirienne Euphrasie Kouassi Yao a reçu, le 4 mars 2026, à Madrid, en Espagne, le Prix Harambee 2026 pour la Promotion de l'Égalité de la Femme Africaine.

La ministre ivoirienne Euphrasie Kouassi Yao a reçu, le 4 mars 2026 à Madrid, en Espagne, le Prix Harambee 2026 pour la promotion de l’égalité de la femme africaine. Une distinction qui salue plus de trois décennies d’engagement en faveur de la paix, de l’égalité des chances et de l’autonomisation des femmes sur le continent.

Une pionnière du leadership féminin

Originaire de Bouaké, Euphrasie Kouassi Yao s’impose aujourd’hui comme l’une des figures majeures du leadership féminin en Côte d’Ivoire et en Afrique. Depuis plus de 35 ans, elle met son expertise et son engagement au service de l’égalité des sexes et du développement inclusif.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Son parcours commence dans l’excellence académique. Après un baccalauréat scientifique, elle poursuit des études de géographie à l’ancienne Université nationale de Côte d’Ivoire.

Elle obtient une licence d’enseignement secondaire en 1987, puis le CAPES en 1989, avant de compléter sa formation avec un Master 2 en Genre et Développement en 2013. Elle entame sa carrière comme professeure d’histoire-géographie au lycée Sainte-Marie d’Abidjan.

Très vite, son engagement la conduit vers l’élaboration des politiques publiques. Elle devient notamment Directrice nationale de l’Égalité et de la Promotion du Genre, puis conseillère technique au ministère en charge de la Femme.

En 2011, elle initie l’un de ses projets phares : le Compendium des compétences féminines de Côte d’Ivoire, une base de données recensant aujourd’hui plus de 10 000 profils de femmes leaders, destinée à valoriser leur expertise et à favoriser leur participation aux sphères de décision.

Son parcours politique se poursuit avec sa nomination, en janvier 2016, au poste de ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant. Elle occupera par la suite les fonctions de conseillère spéciale chargée du Genre auprès du président, puis du Premier ministre.

Une voix influente sur la scène internationale

Euphrasie a marqué l’histoire du continent. Depuis 2006, elle est la première et unique femme titulaire en Côte d’Ivoire de la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions », qui s’appuie notamment sur le projet Diatokro consacré à la gestion hydraulique villageoise intégrant une approche genre.

Son influence dépasse largement les frontières ivoiriennes. En recevant le Prix Harambee 2026 pour la Promotion de l’Égalité de la Femme Africaine, engagement en faveur de la paix, de l'égalité des chances et de l'autonomisation des femmes en Afrique, elle incarne l’espoir d’une société équitable où les femmes sont actrices de leur destin.

Doté de 10 000 euros, le Prix Harambee récompense chaque année des femmes africaines dont l’action contribue à transformer durablement leurs sociétés. La ministre a décidé de redistribuer l’intégralité de la dotation, une récompense pour soutenir l’éducation et la formation des jeunes filles et des femmes.