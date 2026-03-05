Sénégal: Groupe La Poste - Le départ de 311 agents acté

Le SYTPOSTE, le SYNAPOSTE et le SNTP ont présenté, ce jeudi 5 mars 2026, le bilan du plan de départ négocié volontaire des agents de la Poste. Selon les syndicalistes, 311 agents ont été retenus à l'issue de séances de travail « rigoureuses » entre la Direction générale et les partenaires sociaux.

Le secrétaire général de la Sntp, Ahmed Diouf qui a lu la déclaration préliminaire, a assuré que les agents concernés ont signé leurs contrats « en toute liberté, en parfaite connaissance des termes de l'accord » signé le 26 décembre 2026 entre la Poste et ces trois syndicats. Selon les termes de l'accord, les 311 agents retenus bénéficieront d'une prime équivalente à 30 mois de salaire brut moyen, totalement exonérée d'impôts, en plus des indemnités de fin de carrière et des congés payés. Ils ont reçu au total 3 milliards 71 millions de FCfa.

Toujours sur les conditions de départ, M. Diouf a indiqué que le droit de désistement a été « scrupuleusement « respecté jusqu'à la dernière minute. Toutefois, a poursuivi M. Diouf, « la quasi-totalité des candidats a confirmé son engagement ».

« L'aboutissement de ce volet social n'aurait pas été possible sans une forte volonté au sommet de l'Etat » s'est félicité l'intersyndicale. Laquelle rappelle que la signature du protocole d'accord « ne constitue pas une fin en soi , mais elle marque plutôt le pont de départ d'une nouvelle dynamique, celle de la renaissance du Groupe La Poste ».

Outre ces 311 départs, les syndicalistes informent « qu'une seconde vague de départs volontaires est envisagée dans les prochains mois afin de finaliser ce processus de redressement ».

En attendant, l'intersyndicale interpellé le Gouvernement pour « la mise en œuvre diligente et rapide des 14 autres mesures du plan de relance ». Car, alerte-t-elle, « la pérennité de leur outil de travail en dépend ».