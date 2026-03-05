Sénégal: Groupe La Poste - Le départ de 311 agents acté

5 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Fatou Sy

Le SYTPOSTE, le SYNAPOSTE et le SNTP ont présenté, ce jeudi 5 mars 2026, le bilan du plan de départ négocié volontaire des agents de la Poste. Selon les syndicalistes, 311 agents ont été retenus à l'issue de séances de travail « rigoureuses » entre la Direction générale et les partenaires sociaux.

Le secrétaire général de la Sntp, Ahmed Diouf qui a lu la déclaration préliminaire, a assuré que les agents concernés ont signé leurs contrats « en toute liberté, en parfaite connaissance des termes de l'accord » signé le 26 décembre 2026 entre la Poste et ces trois syndicats. Selon les termes de l'accord, les 311 agents retenus bénéficieront d'une prime équivalente à 30 mois de salaire brut moyen, totalement exonérée d'impôts, en plus des indemnités de fin de carrière et des congés payés. Ils ont reçu au total 3 milliards 71 millions de FCfa.

Toujours sur les conditions de départ, M. Diouf a indiqué que le droit de désistement a été « scrupuleusement « respecté jusqu'à la dernière minute. Toutefois, a poursuivi M. Diouf, « la quasi-totalité des candidats a confirmé son engagement ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« L'aboutissement de ce volet social n'aurait pas été possible sans une forte volonté au sommet de l'Etat » s'est félicité l'intersyndicale. Laquelle rappelle que la signature du protocole d'accord « ne constitue pas une fin en soi , mais elle marque plutôt le pont de départ d'une nouvelle dynamique, celle de la renaissance du Groupe La Poste ».

Outre ces 311 départs, les syndicalistes informent « qu'une seconde vague de départs volontaires est envisagée dans les prochains mois afin de finaliser ce processus de redressement ».

En attendant, l'intersyndicale interpellé le Gouvernement pour « la mise en œuvre diligente et rapide des 14 autres mesures du plan de relance ». Car, alerte-t-elle, « la pérennité de leur outil de travail en dépend ».

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.