Sénégal: L'affaire Abdoulaye Fall Mady Touré examinée par le TAS la semaine prochaine ?

Une audience est annoncée la semaine prochaine devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans le dossier des élections controversées à la Fédération sénégalaise de football (FSF).

En septembre 2025, Mady Touré, président de Génération Foot, avait saisi la plus haute juridiction sportive, basée à Lausanne (Suisse), après avoir contesté les résultats du scrutin remporté par Abdoulaye Fall. Dans son procès-verbal, la commission électorale avait confirmé la victoire de ce dernier au second tour. Sur 368 suffrages exprimés, dont 16 nuls, Abdoulaye Fall avait obtenu 322 voix contre 30 pour Mady Touré.

Estimant que le processus avait été entaché d'irrégularités, M. Touré avait dénoncé des « achats de conscience » avant de se retirer de la course et d'engager un recours qui devrait être examiné la semaine prochaine selon le journaliste Romain Molina. Le TAS dont les décisions sont définitives et exécutoires, donc non susceptibles d'appel au sens classique, devra désormais examiner les arguments des deux parties et dire si la procédure électorale respecte les normes en vigueur.

Si le Tribunal venait à donner raison à Mady Touré, l'ensemble du processus électoral pourrait être remis en cause et de nouvelles élections convoquées. À l'inverse, si le président de Génération Foot est débouté, l'élection d'Abdoulaye Fall serait définitivement entérinée.

En toile de fond, cette audience annoncée du TAS s'inscrit dans un contexte délicat pour la gouvernance du football sénégalais. Malgré le sacre continental des Lions à la dernière CAN, la discipline doit composer avec plusieurs turbulences : des sanctions financières infligées par la Confédération africaine de football (CAF) à la suite des incidents survenus en marge de la finale, la condamnation de 18 supporters sénégalais au Maroc à des peines allant de trois à douze mois de prison, ainsi qu'une procédure visant l'actuel président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) pour des propos qu'il aurait tenus après le tournoi.

Dans ce climat déjà chargé, une décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) remettant en cause l'Assemblée générale élective pourrait rebattre les cartes et ouvrir une nouvelle zone d'incertitude pour le football sénégalais.