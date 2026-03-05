Tunisie: Moyen-Orient - Le conflit fait basculer les Bourses arabes dans le rouge

La quasi totalité des bourses arabes notamment des pays du golfe enregistrent une tendance baissière depuis le déclenchement du conflit impliquant l'Iran, les Etats-Unis et l'entité sioniste, a déclaré jeudi Rami Ibrahim El-Dokany, secrétaire général de la Fédération des Bourses arabes.

Intervenant sur une radio privée locale, El-Dokany a précisé que la Bourse saoudienne a perdu environ 2 %, la bourse égyptienne a enregistré une baisse de 2,5%, celles du Qatar et du Maroc et de Dubai ont enregistré une baisse d'environ 4%.

Faisant état d'une chute notable du volume des transactions et de retraits massifs des investisseurs étrangers sur plusieurs marchés, le spécialiste a mis en garde contre des effets plus larges sur les secteurs bancaire et financier en cas de poursuite du conflit évoquant notamment l'impact potentiel des décisions de la Réserve fédérale des États-Unis, particulièrement dans les pays du Golfe dont les monnaies sont indexées sur le dollar américain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Evoquant la hausse continue des prix du pétrole, El-Dokany a souligné que cette tendance à la hausse qui risque de se poursuivre avec la prolongation du conflit, constitue la principale source d'inquiétude pour les États ayant construit leurs budgets sur un prix du baril compris entre 60 et 70 dollars, ce qui pourrait alimenter une nouvelle vague d'inflation et une augmentation des prix dans les mois à venir.