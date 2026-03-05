Tunisie: « Cours et rends-les heureux » - Une course sportive solidaire pour soutenir les orphelins de « Dar Al Wad »

L'association caritative « Dar Al Wad » a annoncé le lancement de la nouvelle édition de la manifestation sportive solidaire « Cours et rends-les heureux », qui vise, pour cette édition, à soutenir les enfants orphelins et à leur fournir des « tenues de l'Aïd », à l'initiative d'un groupe de jeunes entraîneurs et sportifs.

Cette initiative intervient après une expérience précédente avec l'organisation « SOS Villages d'Enfants », les organisateurs ayant choisi cette année de soutenir Dar Al Wad afin de renforcer les efforts de l'association, qui prend actuellement en charge 341 orphelins répartis dans 171 familles tunisiennes.

Les organisateurs de l'événement ont précisé que les activités se dérouleront tout au long du mois de Ramadan, avec des courses prévues chaque dimanche, notamment les 8 et 15 mars, après une première édition organisée le 22 février et le 1er mars.

L'association a souligné que la participation à ces courses est gratuite et ouverte à tous, invitant les sportifs professionnels et amateurs, les clubs sportifs ainsi que tous les citoyens souhaitant contribuer à cette noble cause.

La manifestation permet également aux participants de faire des contributions symboliques, entièrement consacrées à l'achat des tenues de l'Aïd pour les enfants, ajoutant une dimension solidaire à l'activité sportive et contribuant à apporter de la joie aux familles démunies.

L'initiative « Cours et rends-les heureux » incarne l'esprit de solidarité qui caractérise la société tunisienne pendant le mois sacré de Ramadan, alliant activité physique et objectif humanitaire pour garantir à chaque enfant le droit de célébrer l'Aïd dans la dignité et la joie.