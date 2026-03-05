Tunisie: Le tour opérateur mondial mise sur le pays pour booster le tourisme

5 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le tour opérateur mondial TUI, a affirmé, hier 4 mars 2026, son intention de développer ses activités en Tunisie et de lancer de nouveaux investissements, suite au succès de ses activités dans le pays, selon l'Office national du tourisme tunisien.

Le groupe, dont le directeur exécutif Sebastian Ebel s'est réuni hier avec la délégation tunisienne participant au Salon international du tourisme (ITB) de Berlin (du 3 au 5 mars 2026), gère13 unités hôtelières en Tunisie et a acquis une nouvelle unité à Tozeur, en 2025.

Lors de cette réunion, Ebel a mis l'accent sur la compétitivité de la destination tunisienne, qui offre, selon lui, des services de grande qualité.

Il a également exprimé sa satisfaction quant au succès de l'expérience de son centre de services « Tunisia Global Business Center » que le groupe TUI a implanté à Sousse, saluant le niveau exceptionnel des compétences tunisiennes dans de nombreux domaines, notamment la gestion et les technologies modernes.

Rappelons que le groupe TUI, leader mondial du tourisme et des voyages, a inauguré fin janvier 2025 son nouveau centre » Tunisia Global Business Center » à Sousse, marquant ainsi une étape clé dans le développement de ses activités en Tunisie. Ce projet stratégique positionne Sousse comme un hub régional majeur pour les services de voyage de TUI, consolidant ainsi le rôle de la Tunisie dans le réseau international du groupe.

Les relations entre la Tunisie et le groupe international TUI remontent à 1995, date à laquelle le groupe a entamé ces premières opérations en Tunisie dans le cadre d'un partenariat avec un acteur local.

