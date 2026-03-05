Tunisie: Equipe nationale de Tunisie - Rani Khedira rejoint officiellement les Aigles de Carthage

La Fédération tunisienne de football a annoncé que la chambre de règlement des litiges de la FIFA a officiellement validé aujourd'hui le changement d'affiliation sportive du joueur Rani Khedira.

La fédération a précisé dans un communiqué que, suite aux démarches administratives entreprises par la Fédération tunisienne de football et conformément à la volonté claire et affirmée du joueur de défendre les couleurs de la Tunisie, le juge unique de la chambre des statuts des joueurs a rendu sa décision acceptant la demande de la Fédération tunisienne concernant le changement d'association nationale de Rani Khedira.

La décision permet l'éligibilité immédiate du joueur pour représenter l'équipe nationale tunisienne avec effet immédiat.

La Fédération allemande de football (DFB), la Confédération africaine de football (CAF) et l'Union européenne de football (UEFA) ont été officiellement informées de cette décision.

Rani Khedira, né en 1994, renforcera ainsi les rangs des « Aigles de Carthage » lors des prochaines compétitions internationales.