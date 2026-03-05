Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - L'ONG Univers des jeunes sensibilise au devoir citoyen en période électorale

Afin de jouer sa partition pour un scrutin libre et apaisé, l'organisation non gouvernementale (ONG) Univers des jeunes sensibilise les jeunes de Brazzaville au devoir citoyen en période électorale. L'initiative a réuni des jeunes venus de différentes communes de la ville.

La sensibilisation s'est faite essentiellement à travers des animations comme le théâtre et la griotique. Le théâtre a consisté à rappeler à l'assistance que le vote est un devoir civique que tout citoyen se doit de s'acquitter en toute transparence. Et ce, dans le strict respect des principes de la démocratie, notamment celui du pluralisme politique qui garantit la liberté de choix à chacun.

La griotique, quant à elle, a davantage insisté sur l'importance pour chaque citoyen de choisir celui qui va le diriger. En effet, le griot a exhorté l'assistance à faire le bon choix tout en rappelant "qu'on ne change pas une équipe qui gagne".

Prenant part à l'initiative, le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Cephas Germain Ewangui, a salué cette démarche préparatoire à l'unité et à la cohésion du pays en période électorale.

« Le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales sera toujours disposé à accompagner ce genre d'initiative salvatrice pour la promotion de la démocratie qui, soit dit en passant, n'est pas et ne sera jamais une machine qui fonctionne toute seule, une fois programmée, en fonction des principes et des possibilités apportées », a-t-il assuré.

Pour sa part, le président de l'ONG Univers des jeunes, Maxence Ondongo, a martelé sur l'importance de faire « des choix responsables » pour le maintien de «la paix et de la stabilité » du pays. Il a encouragé l'assistance à s'informer, à échanger et à analyser les projets de société qui leur seront proposés pour faire un choix éclairé au service de l'intérêt général.

« Comme l'enseigne une sagesse africaine, le bien du village est plus important que le bien d'un seul homme. Notre choix électoral doit servir l'intérêt général et non les intérêts particuliers. Ne laissez personne décider à votre place. Et faites un choix éclairé. Car votre bulletin de vote est une parole silencieuse mais puissante », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, Maxence Ondongo, dans un langage d'anecdotes, a insisté sur le l'importance de rester uni en cette période, rappelant que « les dents et la langue se disputent, mais elles restent toujours dans la même bouche ».

Les Congolais passeront aux urnes le 12 mars pour les agents de la force publique et le 15 pour le reste de la population en âge de voter. En lice four ce scrutin, sept candidats dont Nganguia Engambé Anguios ; Mavoungou Zinga Mabio ; Manangou Vivien Romain ; Mafoula Uphreim Dave ; Kignoumbi-Kia Mboungou Joseph ; Gavet Elengo Mélaine Destin et le président sortant Sassou N'Guesso Denis.

Selon le président de la Commission nationale électorale indépendante, Henri Bouka, la population congolaise est passée à plus de six millions d'habitants, le nombre d'électeurs devrait être supérieur à celui enregistré en 2021.