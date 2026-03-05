Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Guy Massala bat campagne pour l'élection de Denis Sassou N'Guesso à Mouyondzi

La campagne pour la réélection du candidat Denis Sassou N'Guesso à la présidence de la République a pris de l'ampleur du 2 au 3 mars à Madingou et Mouyondzi, ainsi que sur les axes routiers de Nkolo et Mouyondzi-Barrage.

Sur la place de la gare routière du chef-lieu de la préfecture de la Bouenza, Madingou, la Plateforme des jeunes leaders d'opinions et acteurs de la société civile (Plajeloasb) dirigée par Guy Massala a distribué aux chauffeurs de minibus des banderoles, des tee-shirts et des affiches autocollantes à l'effigie du candidat Denis Sassou N'Guesso.

Près de cent chauffeurs ont décoré leurs minibus avec ces affiches et ont salué l'initiateur de cette démarche pour la considération à leur égard. « Depuis les élections passées, aucun candidat ne nous avait considéré.

Nous saluons cette fois-ci la préfecture, la Plateforme des jeunes leaders d'opinions et acteurs de la société civile de la Bouenza. Nous allons voter à 100% ce candidat. Décorée à l'effigie du candidat Denis Sassou N'Guesso, ma voiture circule dans tout le département de la Bouenza jusqu'à Brazzaville et Pointe-Noire. Donc c'est notre apport à la campagne et à son élection », a indiqué Hurcel Nzaba, chauffeur à la gare de Madingou.

Dans toutes les sous-préfectures du département de la Bouenza, les chauffeurs et contrôleurs des minibus se muent en fervents militants que les candidats veulent rallier à tout prix. « Nous avons choisi cette façon de faire, parce qu'avec l'affiche autocollante, l'effigie du candidat Denis Sassou N'Guesso et le logo vont sillonner partout. Par leur métier de transporteurs, les chauffeurs de minibus sont des colporteurs d'informations et un incroyable vecteur de transmission », a commenté Guy Massala, président de la Plajeloasb et initiateur de cette stratégie. Cependant, il a déploré qu'au village Kinzaba, les affiches et les autocollants portant l'effigie du candidat Denis Sassou N'Guesso ont été déchirés par des inconnus.

Durant les deux semaines de la campagne électorale, avec leurs tee-shirts décorés de l'effigie de leur candidat, plusieurs dizaines de ces militants défilent bruyamment en klaxonnant dans les quartiers populaires des villes de Madingou, Mouyondzi et autres.

« Les chauffeurs de minibus sont ceux qui donnent le côté festif aux campagnes, ils constituent les caravanes électorales, distribuent les tracts, portent le nom des candidats et les logos de leur parti sur leurs chemises », a expliqué un politologue qui a requis l'anonymat.

Dans les marchés publics, gares routières, restaurants et débits de boissons de Madingou, Mouyondzi et autres villes de la Bouenza, des débats animés se tennent, parfois houleux où chacun exprime avec virulence et humour sa position dans la pure tradition démocratique.

Du côté des trottoirs de Mouyondzi, notamment sur l'axe routier Nkolo et précisément dans les villages Kimpélé, Nguiri, Mambouyou, Mpanga et Mouléké ainsi que sur l'axe Mouyondzi-Barrage dans les villes Ntari, Kimpeni, Bandzagui, Madinga et Nganda, la Plajeloasb a distribué des tee-shirts décorés avec des messages précis. « La Bouenza vote à 100% Denis Sassou N'Guesso », peut-on lire. Ce message est accueilli par de milliers de jeunes et femmes agriculteurs. Ils se félicitent de la matérialisation des projets agricoles et espèrent sur bien d'autres dans leur contrée.