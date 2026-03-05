Afrique: Journée africaine de l'environnement - Le Congo se veut être « le fer de lance d'un continent durable »

Face à la menace climatique, « le Congo, ne se résigne pas ». Lors de la célébration de la Journée africaine de l'environnement le 3 mars dernier, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault a indiqué que« le Congo sera le fer de lance d'un continent durable ».

En conformité avec la vision du chef d'Etat, Denis Sassou N'Guesso, le Congo a entrepris plusieurs initiatives visant à atténuer l'impact du changement climatique. En 2017, la Commission climat du bassin du Congo visant à promouvoir le développement durable dans la région a vu le jour. En 2021, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, initié en 2016 par le chef d'Etat, est devenu opérationnel.

En octobre 2023, le Congo a organisé le sommet des trois bassins forestiers tropicaux du monde qui a abouti à la création d'une coalition mondiale pour la gestion durable des forêts d'Amazonie, du Congo et du Bornéo-Mékong.

En 2025, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution de la décennie pour le boisement et le reboisement (2027-2036), portée par le président congolais qui est aussi président de la Commission climat du bassin du Congo.

Dans le domaine de la coopération internationale, le pays aligne sa vision nationale de développement sur l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs de développement durable des Nations unies. Autant d'initiatives pour la souveraineté verte.

Toutefois, consciente que la question climatique nécessite des efforts communs, la ministre Arlette Soudan-Nonault a appelé à l'ingéniosité de tous. « Je lance donc un appel solennel à l'endroit de tous pour accélérer les investissements verts et adopter des pratiques durables.

Protégeons nos mangroves contre l'érosion côtière, restaurons nos terres dégradées, préservons nos tourbières, nos forêts et luttons contre la pollution plastique qui étouffe nos océans, souille nos eaux et nos terres », a-t-elle indiqué. Elle a renchéri : « En ce jour mémorable, réaffirmons notre souveraineté verte, ensemble transformons les défis environnementaux et climatiques en opportunités ». La Journée africaine de l'environnement a été instaurée en 2002 par l'Organisation de l'unité africaine et vise à sensibiliser aux défis environnementaux du continent.