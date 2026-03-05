Congo-Brazzaville: Campagne électorale - L'association « Les enfants de maman Nathalie » mobilisée en faveur de DSN

5 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Les Dépêches de Brazzaville

Dans la perspective de l'arrivée prochaine du candidat Denis Sassou N'Guesso (DSN) à Oyo, l'association « Les enfants de maman Nathalie Sassou Nguesso » s'organise pour lui réserver un accueil digne.

Entre mobilisation, carnaval et des actions de porte-à-porte, l'association « Les enfants de maman Nathalie » affiche sa pleine adhésion à DSN et lance un appel aux jeunes, femmes et aux autres couches d'Oyo ainsi que ses environs à se mobiliser le jour du vote, le 15 mars, en vue de l'élection du Timonier dès le premier tour.

«Nous témoignons toute notre adhésion aux idéaux que porte notre éminent guide. Notre terrain d'action vise particulièrement Oyo et ses environs pour convaincre les électeurs encore réticents à faire le bon choix », a indiqué Chris Poto, un des responsables de l'association « Les enfants de maman Nathalie ».

