Congo-Brazzaville: Processus électoral - Des journalistes en formation

À quelques jours de l'élection présidentielle prévue les 12 et 15 mars, une trentaine de journalistes et professionnels des médias participe, du 4 au 6 mars à Brazzaville, à un atelier de renforcement des capacités consacré à la couverture électorale sensible aux droits de l'homme et à la promotion de la paix.

Organisée par le Centre des Nations unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, l'Unesco et le Bureau régional des Nations unies pour l'Afrique centrale, en collaboration avec le Conseil supérieur de la liberté de communication et la Commission nationale électorale indépendante, la formation intervient dans un contexte marqué par l'entrée de la République du Congo dans un cycle électoral majeur.

Après la présidentielle de mars, le pays organisera également les élections législatives et locales prévues en juillet 2027, dans un climat où les attentes citoyennes en matière de transparence, de gouvernance démocratique et de cohésion sociale restent particulièrement fortes.

Pendant trois jours, journalistes, créateurs de contenus numériques et influenceurs sont appelés à renforcer leurs compétences en éthique journalistique, vérification de l'information et lutte contre la désinformation, dans un environnement médiatique fortement influencé par les réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp, TikTok ou X (ex-Twitter).

Les échanges portent également sur la responsabilité des médias dans la prévention des discours de haine et des tensions politiques, ainsi que sur la nécessité de promouvoir une information équilibrée et vérifiée.

La formation met enfin l'accent sur une couverture électorale inclusive, encourageant une meilleure représentation des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec handicap et des groupes minoritaires dans les contenus médiatiques.

À l'issue de cet atelier, les participants devraient être mieux outillés pour contribuer, par une information professionnelle et responsable, à un processus électoral apaisé et respectueux des principes démocratiques au Congo.