Madagascar: Conférence nord - FC Rouge se propulse en tête

FC Rouge revient de loin. Ce club d'Analamanga a détrôné le Cosfa, leader des sept premières journées du championnat. L'équipe des Rouges a décroché une belle victoire de 6 à 1 contre FC Clinique Zanantany hier sur le terrain synthétique de Betongolo. Grâce à cette victoire, FC Rouge, crédité de 16 points (+9), se propulse en tête du classement provisoire de la conférence Nord, devançant Cosfa (15 points +8) et Ajesaia (15 points +4).

Le match comptait pour la 14e journée avancée entre les deux formations. FC Rouge a nettement dominé la rencontre et a déjà pris le large avec quatre buts marqués en première période. Ranona a ouvert le score dès la première minute du coup d'envoi. Pito a, par la suite, signé un joli doublé dans la première demi-heure (12e, 27e). Benary a inscrit le quatrième but à la 40e minute.

Les hommes de l'ancien Barea et capitaine de la CNaPS Sport, Fenosoa Ratolojanahary, ont enfoncé le clou au retour des vestiaires grâce aux réalisations de Mamy (48e) et Fabien (50e) dans les cinq premières minutes. L'équipe de Sofia n'a marqué son unique but pour réduire l'écart qu'à cinq minutes de la fin du match, signé Fredonien. La 8e et prochaine journée, prévue ce week-end, promet un chamboulement dans le Top 3 de la conférence Nord.