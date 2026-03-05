Madagascar: Rugby à XV - FTFA vise une première victoire contre SCB

La sixième journée du championnat de Madagascar de rugby à XV première division féminine propose un choc au sommet. FTF d'Antohomadinika (FTFA) veut briser l'hégémonie du Sporting Club de Besarety (SCB), invaincu depuis neuf saisons, ce dimanche à partir de 9 heures au stade Makis d'Andohatapenaka. L'enjeu est de taille : la première place provisoire du championnat.

Multiple champion de Madagascar ces neuf dernières années, le SCB reste intouchable. Lors du match aller disputé le 7 décembre, les rugbywomen de Besarety s'étaient imposées nettement 34-8. Une domination qui s'inscrit dans une série impressionnante. Jamais Antohomadinika n'a réussi à faire tomber son rival, malgré des scénarios parfois irrespirables.

La finale du 27 avril dernier, déjà à Andohatapenaka, en reste le symbole. À neuf minutes du terme, les joueuses de FTFA menaient 20-17 et semblaient proches de l'exploit. Mais dans les trois dernières minutes, Nanou Loula Razafializay inscrivait l'essai libérateur pour offrir la victoire au SCB, 24-20. Un dénouement cruel pour Antohomadinika ce jour-là, avec la moitié des rugbywomen d'Antohomadinika en pleurs.

Antohomadinika croit en son heure

Les confrontations récentes confirment cette suprématie : succès 24-20 au mois d'avril 2025 en finale du championnat de Madagascar, 34-8 en championnat le 7 décembre, puis 15-13 en Coupe de Madagascar 2025, toujours en faveur de Besarety. Malgré l'histoire, FTF Antohomadinika se présente mieux armé cette saison. Le club compte six joueuses membres de l'équipe nationale des Makis et affiche des ambitions claires.

« Mes joueuses sont prêtes pour le match de dimanche. À chaque rencontre face au SCB, la chance n'a pas été de notre côté. Cette fois, nous voulons écrire notre histoire. Nous avons beaucoup travaillé le physique et surtout le mental pour gérer les cinq dernières minutes, toujours fatales pour nous », confie Bayard Nirina Jacky, entraîneur de FTFA.

En face, Lanto Nirina Ravoavahy, coach de Besarety, se montre prudent mais confiant. Son équipe devra composer avec quelques absences pour blessures ou suspensions. « Ce sera un match difficile et un gros test pour nos joueuses, notamment avec l'absence de certaines cadres. Ce sera aussi l'occasion de voir émerger d'autres talents face à des adversaires revanchardes », souligne-t-il. Invincibilité contre esprit de revanche, le choc de dimanche promet des étincelles et s'annonce intense. Reste à savoir si Antohomadinika parviendra enfin à renverser la reine Besarety ou si le SCB poursuivra sa dynastie.