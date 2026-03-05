Madagascar: Volleybaal/Zone 7 - Les Gendarmes filent en demi-finales

À deux pas du sacre. Une seule équipe malgache, parmi les trois qualifiées pour les quarts de finale du 30e Championnat des clubs de la Zone 7, a réussi à se hisser en demi-finales. L'équipe masculine de la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB) a composté hier son billet pour les demi-finales au Palais des sports de la ville de Roche Caïman, à Victoria, capitale seychelloise. Les Gendarmes ont défait les Seychellois du Neo Boyz Volleyball Club par 3 à 0. La bande à Tolotra et Tsiory a arraché le premier set, 25/20, puis le second, 25/23, avant de conclure plus difficilement le troisième 28/26.

Chez les dames, Squad X a raté de peu la qualification pour le Final 4. L'équipe vice-championne nationale s'est inclinée devant City Ladies des Seychelles 2 sets à 3 au bout du tie-break. Le club hôte a remporté le premier set, puis les protégées du coach Aimé Michel Douraline ont égalisé 1 partout. Les Seychelloises ont ensuite arraché le troisième avant que Squad ne l'accoste à 2 sets partout. La formation hôte a bien entamé le cinquième set. Profitant des failles en défense, en attaque et au contre, City Ladies VCB a mené avec trois points d'écart, 6-3, puis a creusé petit à petit, 9-3 et 10-5, et l'a emporté à 15-5.

La formation féminine de la GNVB a, quant à elle, perdu face aux Seychelloises de l'Anse Royale par 0 à 3 (18/25, 15/25, 17/25). Les protégées du coach Jean Honoré Razafinjatovo ont cédé sans trop de résistance devant l'équipe hôte, habituée à cette joute régionale. La deuxième équipe masculine, Mama, a été éliminée en phase de groupes après une seule victoire et deux défaites.