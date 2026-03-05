Madagascar: Analamahitsy - Une femme refuse d'avorter et son compagnon la tue

La police du huitième arrondissement a interpellé un jeune homme de 18 ans, soupçonné d'avoir tué sa compagne à Analamahitsy. Il a été remis à la brigade criminelle pour les besoins de l'enquête.

Une scène d'une grande violence s'est déroulée mardi soir à Analamahitsy Tanàna. Vers 23 heures, une jeune femme de 20 ans a été retrouvée agonisante devant le portail d'un riverain. Grièvement blessée et couverte de sang, elle a eu la force d'appeler au secours avant d'être transportée en urgence à l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), où elle est décédée hier matin. Elle était enceinte de deux mois, selon la police. Son compagnon, âgé de 18 ans, l'aurait contrainte à avorter. Face à son refus, le jeune homme aurait perdu son sang-froid.

Le récit de la victime, enregistré par la police avant sa mort, apporte des éléments particulièrement troublants. Elle a raconté que son compagnon lui avait demandé pardon avant de la projeter violemment contre un mur. Encore consciente, elle lui aurait alors murmuré : « Qu'est-ce que tu m'as fait, Tahiana ? » L'homme lui aurait ensuite fermé la bouche avec ses mains pour l'empêcher d'appeler à l'aide, avant de lui porter un coup de couteau à la gorge.

Test de grossesse

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La sœur de la victime, effondrée, a dénoncé un meurtre d'une cruauté insoutenable. Elle affirme que sa cadette a été rouée de coups, laissée couverte de blessures et lardée de deux coups de couteau à la gorge. Selon elle, la jeune femme avait proposé des fiançailles à son compagnon, mais celui-ci n'y était pas favorable, et la grossesse aurait déclenché la violence.

Un policier a confirmé que la victime avait eu le temps de désigner son agresseur avant de perdre connaissance. Les forces de l'ordre ont retrouvé son sac ainsi que le test de grossesse positif que l'auteur présumé aurait tenté de dissimuler afin de faire passer le crime pour un vol. Le jeune homme a été arrêté tôt hier matin à son domicile, alors qu'il se préparait à prendre la fuite.

Ce drame, survenu dans un couloir sombre d'Analamahitsy, a profondément marqué les habitants du quartier, qui avaient d'abord cru à une tentative de vol. L'enquête s'oriente désormais vers un homicide volontaire, motivé par la volonté d'imposer un avortement à une jeune femme qui refusait de céder. Les circonstances de l'affaire, mêlant demande de pardon, violence physique et tentative de dissimulation, révèlent une violence intime qui s'est transformée en tragédie.