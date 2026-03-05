Angola: L'UNITA salue la visite du Pape Léon XIV au pays

Luanda — Le parti politique UNITA a salué la visite du Pape Léon XIV, prévue en avril prochain, considérant cet événement comme un moment d'une grande importance spirituelle pour les fidèles catholiques et la société angolaise dans son ensemble.

Cette position figure dans le communiqué final de la II Réunion ordinaire du Comité permanent de la Commission politique du parti, qui s'est tenue le week-end dernier dans la municipalité de Viana, à Luanda, sous la présidence d'Adalberto Costa Júnior.

Au cours de cette réunion, les membres du Comité permanent ont analysé la situation interne du parti, ainsi que le contexte politique, social et économique du pays.

Sur le plan interne, le Comité permanent a approuvé le rapport d'activité du Secrétariat exécutif pour la période de décembre 2025 à février 2026, ainsi que le plan d'action du parti pour l'année en cours.

La réunion a également examiné le programme des célébrations du 60e anniversaire de la fondation de l'UNITA et la tenue des prochaines sessions parlementaires du parti, prévues dans la province de Moxico.

Sur le plan politique et social, l'instance a approuvé les grandes lignes d'un projet de Pacte pour la stabilité démocratique, qu'elle entend partager avec les partis politiques, les Églises et d'autres acteurs de la société civile afin de recueillir des contributions.