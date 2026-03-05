Angola: Sept cents entreprises rejoignent le label « Feito em Angola »

Luanda — Cent cinquante entreprises de biens et de services ont rejoint le label « Feito em Angola » (Fabriqué en Angola) en 2025, portant le total à 700 entreprises depuis le lancement du processus en 2022.

Cette information a été communiquée mercredi à Luanda par le président du conseil d'administration de l'Institut national d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises (INAPEM), Bráulio Augusto, à l'issue d'une visite du ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns de Oliveira, à l'institut. Le label « Feito em Angola » est une initiative gouvernementale, gérée par l'INAPEM, visant à certifier les biens et services contenant au moins 30 % de matières premières nationales. Il a pour objectif d'accroître la compétitivité et la consommation des produits locaux, en offrant des avantages tels que la priorité d'approvisionnement public, des facilités de crédit et une visibilité accrue.

Le responsable a indiqué que, l'année dernière, 2 700 entreprises ont été certifiées, portant le nombre total à 49 000 à l'échelle nationale, et que 2 000 entreprises et entrepreneurs ont bénéficié de formations dans les 21 provinces de l'Angola. Il a également signalé que, du dernier trimestre 2025 jusqu'aujourd'hui, plus de 500 coopératives ont été créées, principalement dans le cadre du Programme intégré de développement du commerce rural (PIDCR).

Bráulio Augusto a précisé que, durant cette période, l'INAPEM a accompagné 300 entreprises dans la constitution de leurs dossiers de demande de crédit bancaire. La visite du ministre de l'Industrie et du Commerce à l'INAPEM visait à examiner les principales actions menées par l'institution au cours des douze derniers mois, réaffirmant ainsi son rôle proactif dans le développement du tissu économique national, à un moment où les micros, petites et moyennes entreprises représentent plus de 90 % du paysage entrepreneurial.

L'INAPEM (Institut national d'appui aux micros, petites et moyennes entreprises) est une institution publique angolaise, placée sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce, dont la mission est de promouvoir, soutenir et renforcer l'écosystème des MPME dans le pays.