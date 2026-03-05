Angola: Des hommes d'affaires mettent en avant le Guide du tourisme comme outil pour encourager l'investissement au pays

Le Guide de l'investissement touristique en Angola, présenté aujourd'hui aux hommes d'affaires présents au Salon international du tourisme de Berlin (Allemagne), incitera les investisseurs à découvrir le pays sous un jour nouveau et avec plus de confiance, selon des chefs d'entreprise opérant sur le marché angolais.

Selon António Sá, homme d'affaires chez IBG Grow, l'Angola avait besoin de cette initiative depuis un certain temps, car elle arrive à point nommé pour tirer parti des opportunités touristiques qu'offre le pays. « L'initiative du gouvernement angolais est un succès, ce qui attirera l'attention des investisseurs étrangers qui auront une vision plus positive du marché touristique angolais », a-t-il ajouté. Luís Lélis, président du conseil d'administration de la banque BAI, porte également un jugement positif sur le Guide d'investissement, car il s'agit d'un document qui, avec des règles et des objectifs clairs, indique également où l'on peut investir.

« J'ai consulté le document et je pense qu'il s'agit du premier à présenter des règles aussi structurées, permettant à tout investisseur, angolais ou étranger, de comprendre clairement comment investir plus facilement aujourd'hui, non seulement dans le secteur du tourisme, mais aussi, et surtout, dans les secteurs complémentaires », a-t-il souligné. Pour le banquier, ce document est une lecture indispensable, car il constitue une véritable référence pour le secteur du tourisme.

Il a assuré que la BAI propose des solutions aux investisseurs du secteur touristique, afin de faciliter les investissements et de contribuer au développement de l'économie nationale. Par ailleurs, Dinis Quicassa, directeur national du développement touristique au ministère du Tourisme, a précisé que le Guide d'investissement dans le secteur touristique représente une excellente opportunité pour le secteur privé de considérer l'Angola comme une destination crédible, riche en atouts pour le tourisme international.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a indiqué que le lancement de cet instrument témoigne de l'ouverture et de la volonté de l'Angola d'attirer les investissements. Le Guide, a-t-il poursuivi, détaille également les procédures d'investissement dans le pays, en mettant en lumière les principaux avantages fiscaux offerts. Il s'agit essentiellement d'un document de référence orientant les investisseurs vers des sites spécifiques, tels que les chutes de Calandula, Cabo Ledo et la Serra da Leba, parmi d'autres lieux identifiés et prioritaires pour les investissements publics, notamment la construction d'infrastructures.

Il a ajouté que ce document, élaboré par le ministère du Tourisme en partenariat avec l'Organisation mondiale du tourisme, vise à promouvoir l'attractivité du pays pour les investissements et à présenter la vision du gouvernement concernant les opportunités d'affaires existantes en Angola.

« Dans ce guide d'investissement, nous présentons également une évaluation de la croissance économique que notre pays a connue ces derniers temps, en plus de présenter la croissance de la demande touristique locale », a-t-il souligné. Dinis Quicassa a également rappelé qu'en 2025, le pays a accueilli 222 000 touristes étrangers, soit une croissance d'environ 30 % par rapport à 2024.

La présentation du document à l'Office du tourisme des Nations Unies et aux investisseurs institutionnels a été effectuée par le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, et le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, dans le cadre du Salon international du tourisme de Berlin 2026, qui s'achève ce jeudi en Allemagne.