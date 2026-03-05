Sénégal: Gestion des pêches - Le Sénégal obtient la reconnaissance de l'ICCAT

Le Sénégal n'est plus considéré comme une partie non coopérante par l'Commission internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (ICCAT). L'organisation intergouvernementale chargée de la gestion et de la conservation des thonidés de l'Atlantique a officiellement levé l'identification prononcée en 2023 à l'encontre du pays, saluant les progrès réalisés par Dakar en matière de gouvernance des pêches.

En 2023, l'ICCAT avait identifié le Sénégal comme Partie contractante non coopérante pour non-respect de certaines mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques. Cette décision faisait suite à plusieurs préoccupations exprimées lors des travaux de l'organisation, notamment des insuffisances dans la transmission et la fiabilité de certaines données de captures déclarées, la délivrance de documents d'exportation jugés irréguliers pour certains produits halieutiques, ainsi que des débarquements de navires étrangers au port de Dakar ayant suscité des interrogations au niveau international.

Face à ces critiques, les autorités sénégalaises ont engagé une série de réformes importantes entre 2024 et 2025. Le ministère des Pêches et de l'Économie maritime a ainsi mis en oeuvre plusieurs mesures correctives visant à renforcer la conformité du système national de gestion et de contrôle des pêches. Parmi ces actions figurent le renforcement du dispositif de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche, l'adoption de nouveaux textes réglementaires structurants, l'amélioration des mécanismes de déclaration et de traçabilité des captures, ainsi que le renforcement de la coopération avec les partenaires techniques et les organisations régionales de gestion des pêches.

Ces efforts ont été présentés lors de la 29e réunion ordinaire de l'ICCAT, tenue en novembre 2025 à Séville, en Espagne. La délégation sénégalaise y a exposé l'ensemble des mesures correctives adoptées et apporté des éclaircissements sur les situations ayant motivé l'identification initiale. Les représentants du Sénégal ont notamment défendu de manière argumentée et documentée les intérêts du pays, en apportant des précisions sur certaines activités liées à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

À l'issue des discussions, l'ICCAT a reconnu les progrès significatifs accomplis par le Sénégal et a décidé de lever officiellement l'identification prononcée deux ans plus tôt.

Pour les autorités sénégalaises, cette décision constitue une reconnaissance internationale des réformes engagées et confirme l'engagement du pays en faveur d'une gouvernance responsable, transparente et durable des ressources halieutiques.

Le Sénégal réaffirme par ailleurs sa volonté de respecter strictement ses engagements internationaux et de poursuivre la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Un combat jugé essentiel pour préserver la durabilité des ressources marines et soutenir le développement de l'économie maritime nationale.