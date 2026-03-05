Maroc: La Commission Royale chargée du pèlerinage tient sa deuxième réunion au titre de la saison 1447H

La Commission Royale chargée du pèlerinage a tenu, mardi à Rabat, sa deuxième réunion au titre de la saison du Hajj 1447H, au cours de laquelle elle a pris connaissance des mesures adoptées depuis la première réunion.

Selon un communiqué du ministère des Habous et des Affaires islamiques, la Commission a approuvé, après examen des points inscrits à l'ordre du jour, la fixation du coût définitif du Hajj au titre de la saison 1447H à 63.021 dirhams pour les pèlerins encadrés par le ministère.

Ce coût inclut, pour la première fois, les frais du sacrifice (hady), fixés à 720 riyals saoudiens (soit l'équivalent de 1.770 dirhams), en application de la décision des autorités saoudiennes compétentes imposant le paiement du hady comme condition essentielle à l'obtention du visa du Hajj.

Les services d'Al Barid Bank procéderont au remboursement d'un montant de 1.979 dirhams au profit des citoyennes et citoyens ayant déjà versé le montant forfaitaire de 65.000 dirhams au titre des frais du Hajj, dans le cadre de la liste des pèlerins encadrés par le ministère des Habous et des Affaires islamiques, poursuit la même source, notant que le remboursement interviendra à partir du lundi 9 mars jusqu'au vendredi 20 mars 2026.

S'agissant de la saison du Hajj 1448H, le ministère souligne que les citoyennes et citoyens retenus par tirage au sort dans le cadre de l'organisation officielle s'acquitteront d'un montant forfaitaire de 65.000 dirhams, à l'instar des deux saisons précédentes, en attendant la fixation ultérieure du coût définitif du Hajj, à la hausse ou à la baisse.

De même, la période d'encaissement des frais du Hajj 1448H, pour les deux organisations, au sein des agences d'Al Barid Bank se fera du lundi 29 juin au vendredi 10 juillet 2026.