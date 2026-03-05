Afrique: L' l'ITB Berlin 2026 célèbre ses 60 ans avec la participation du Maroc

Le Salon international du tourisme de Berlin (ITB) célèbre cette année son 60e anniversaire lors d'une nouvelle édition qui se tient du 3 au 5 mars au parc des expositions de la capitale allemande, avec la participation d'institutionnels et d'opérateurs privés marocains de l'industrie du voyage. Innovation, technologie et nouveaux modèles économiques au cœur de l'édition 2026 du grand rendez-vous mondial du tourisme

Considérée comme la plus grande plateforme internationale regroupant l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du tourisme, l'ITB Berlin 2026 réunit les principaux marchés émetteurs et destinations internationales, dont le Maroc, première destination touristique africaine, venus à la rencontre des professionnels du secteur pour explorer de nouveaux partenariats et renforcer ceux déjà existants.

Dans la continuité de ses précédentes participations, les professionnels marocains, à leur tête l'Office national marocain du tourisme (ONMT), présenteront lors de cette édition, placée sous le thème "Découvrez les coulisses de 60 ans d'héritage", leurs offres, produits et expériences couvrant les différents segments du secteur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette édition, qui affiche complet selon les organisateurs, réunit près de 6.000 exposants issus de plus de 160 pays et confirme, une année de plus, le rôle de l'ITB en tant que principale plateforme mondiale de dialogue, d'échanges commerciaux et de réflexion stratégique sur l'avenir du tourisme, rapporte la MAP.

"Depuis 60 ans, l'ITB Berlin est le lieu où l'industrie mondiale du voyage se réunit pour comprendre les marchés, identifier les tendances et conclure des affaires", a déclaré Mario Tobias, président-directeur général du parc des expositions de la capitale allemande (Messe Berlin), l'un des plus grands parcs d'expositions au monde.

"C'est ici que se nouent des partenariats et que se forgent des alliances stratégiques. En période de défis mondiaux, nous avons besoin de plateformes qui allient force économique, innovation et responsabilité", a ajouté M. Tobias, cité dans un communiqué de Messe Berlin, qui organise plusieurs événements majeurs, dont l'ITB fondé en 1966.

L'édition 2026 met en avant l'innovation, la technologie et les nouveaux modèles économiques, avec une place importante accordée aux solutions numériques, à l'intelligence artificielle, aux nouveaux systèmes de paiement et de distribution, ainsi qu'aux modèles innovants d'hospitalité.

Parallèlement au Salon, le programme des conférences (ITB Berlin Convention), organisé sous le slogan "Un tourisme équilibré", réunira plus de 400 experts internationaux autour de 17 axes thématiques et plus de 200 sessions consacrées aux défis majeurs du secteur, dont la durabilité, le changement climatique, les mutations géopolitiques et l'intelligence artificielle.