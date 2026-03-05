Ile Maurice: L'absence de Paul Bérenger suscite des questions au sein de l'Alliance du changement

5 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun

La célébration des 90 ans du Parti travailliste (PTr), le dimanche 1eᣴ mars à Réduit, a rassemblé quasiment tous les dirigeants de l'Alliance du changement, à l'exception de Paul Bérenger. Rajesh Bhagwan, secrétaire général du Mouvement militant mauricien (MMM), Ashok Subron, leader de Rezistans ek Alternativ (ReA), ainsi que Kushal Lobine, leader des Nouveaux Démocrates (ND), ont pris place aux côtés du Premier ministre et chef du PTr, Navin Ramgoolam. Questionné sur l'absence de Paul Bérenger à Réduit, Rajesh Bhagwan a affirmé : «Le MMM était invité comme tous les autres partis de cette alliance et s'est fait représenter par son secrétaire général. Il n'y pas d'autre chose à dire.»

Navin Ramgoolam a rendu hommage à la contribution de chacune des formations de l'alliance et a insisté sur la nécessité de poursuivre le travail collectif. Pour les observateurs, la présence des principaux partenaires a renforcé l'image d'un front uni, même si l'absence de Paul Bérenger a suscité quelques questions sur l'état des relations au sein de l'alliance.

Ashok Subron a déclaré : «Linn inform mwa ki li pa pou prezan ek li finn donn mwa so bann rezon.» Il a aussi déclaré que cette alliance avait «été cruciale pour renverser le régime du Mouvement socialiste militant et qu'elle a pour but d'amener des réformes significatives». Kushal Lobine a affirmé qu'il n'était pas invité «comme membre de l'Alliance changement, mais comme leader des ND. Chaque parti a été représenté, y compris le MMM, par son secrétaire général.

Chaque parti a son propre mode de fonctionnement. Le secrétaire général du MMM était présent, tout comme les camarades de ReA et les ND. En ce qui concerne l'alliance pour 2026, les ND croient fermement en leur place sur l'échiquier politique mauricien.»

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.