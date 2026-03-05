Ile Maurice: Le pays maintient un programme de vols réduit et assure la liaison Dubaï-Maurice

Emirates confirme qu'elle opère actuellement un programme de vols réduit jusqu'à nouvel ordre, à la suite de la réouverture partielle de l'espace aérien régional afin de permettre la conduite en toute sécurité des vols commerciaux.

Les 5 et 6 mars, plus de 100 vols décolleront de Dubaï et y reviendront, transportant des passagers en correspondance vers leur destination finale ainsi que des cargaisons essentielles, notamment des denrées périssables et des produits pharmaceutiques.

Dans le cadre de la reprise progressive de ses opérations, la compagnie a opéré aujourd'hui le vol EK703 reliant Dubaï à Maurice, avec une arrivée prévue à 17h30 à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport. Le vol EK704 est programmé pour quitter Maurice ce soir à 22h30 à destination de Dubaï.

Emirates précise que le rétablissement complet de son programme de vols dépendra de la disponibilité de l'espace aérien et du respect des exigences opérationnelles, la sécurité demeurant sa priorité absolue. La compagnie indique suivre la situation de près et adapter ses opérations en conséquence.