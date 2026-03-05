Ile Maurice: Louis Hans Rony Ladouce arrêté avec un revolver chargé et de la drogue synthétique

5 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Louis Hans Rony Ladouce, 40 ans, a été interpellé hier, mercredi 4 mars, par les officiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), à son domicile de Cité Briquetterie, à Sainte-Croix. La police y a découvert un revolver chargé ainsi que de la drogue synthétique, entraînant son arrestation pour possession illégale d'arme à feu.

Le suspect, soudeur de profession, a fait l'objet d'une perquisition minutieuse. Les enquêteurs y ont saisi un revolver contenant deux balles ainsi qu'une cartouche à blanc. Une douille vide a également été retrouvée, laissant penser que l'arme avait pu être utilisée précédemment.

Lors de l'opération, les policiers ont également découvert deux sachets en plastique contenant une substance suspectée d'être de la drogue synthétique, pour un poids total estimé à 5,95 grammes.

Le quadragénaire a été placé en détention, et les éléments saisis ont été sécurisés. La drogue fera l'objet d'analyses pour confirmer sa nature exacte. L'enquête se poursuit afin de déterminer l'origine de l'arme et de la drogue, ainsi que pour identifier d'éventuelles autres personnes impliquées dans cette affaire.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.