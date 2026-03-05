Ile Maurice: Louis Hans Rony Ladouce arrêté avec un revolver chargé et de la drogue synthétique

Louis Hans Rony Ladouce, 40 ans, a été interpellé hier, mercredi 4 mars, par les officiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), à son domicile de Cité Briquetterie, à Sainte-Croix. La police y a découvert un revolver chargé ainsi que de la drogue synthétique, entraînant son arrestation pour possession illégale d'arme à feu.

Le suspect, soudeur de profession, a fait l'objet d'une perquisition minutieuse. Les enquêteurs y ont saisi un revolver contenant deux balles ainsi qu'une cartouche à blanc. Une douille vide a également été retrouvée, laissant penser que l'arme avait pu être utilisée précédemment.

Lors de l'opération, les policiers ont également découvert deux sachets en plastique contenant une substance suspectée d'être de la drogue synthétique, pour un poids total estimé à 5,95 grammes.

Le quadragénaire a été placé en détention, et les éléments saisis ont été sécurisés. La drogue fera l'objet d'analyses pour confirmer sa nature exacte. L'enquête se poursuit afin de déterminer l'origine de l'arme et de la drogue, ainsi que pour identifier d'éventuelles autres personnes impliquées dans cette affaire.