Ile Maurice: Les débats reprennent ce vendredi sur la liberté conditionnelle de Frédéric Pavaday

5 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

La demande de liberté conditionnelle de Frédéric Pavaday, poursuivi sous une accusation provisoire de child ill-treatment, n'a pas encore été tranchée par la cour de Curepipe. À l'issue de l'audience tenue plus tôt cette semaine, la magistrate a ordonné la continuation des débats pour ce vendredi à 10 h 30.

Lors de la précédente audience, les hommes de loi de la défense, Me Sachin Boodhoo et Me Sanjeev Teeluckdharry, ont tour à tour pris la parole afin de plaider en faveur d'une remise en liberté de leur client, actuellement en détention. Ils ont soutenu que l'accusé serait prêt à se conformer à toutes les conditions que la cour pourrait juger nécessaires, notamment des restrictions strictes concernant ses déplacements ou encore un éventuel changement de résidence.

La poursuite est, pour sa part, représentée par l'assistante du Directeur des poursuites publiques, Priscilla Veerabadren, qui devra présenter ses soumissions lors de la reprise de l'audience. Frédéric Pavaday, ancien professeur de musique, avait été arrêté à la fin du mois de février à la suite d'une plainte déposée par une élève mineure. À la suite de cette plainte, une accusation provisoire de child ill-treatment avait été retenue contre lui.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Depuis son arrestation, l'accusé continue de clamer son innocence. Lors des débats, il a affirmé devant la cour qu'il n'avait rien à se reprocher et qu'il n'avait jamais tenté de fuir ni d'interférer dans l'enquête. La cour reprendra donc l'examen de la demande de liberté conditionnelle ce vendredi matin, moment où les soumissions de la poursuite sont attendues avant que la magistrate ne prenne une décision sur la requête de l'accusé.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.