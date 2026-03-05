Ile Maurice: Les débats reprennent ce vendredi sur la liberté conditionnelle de Frédéric Pavaday

La demande de liberté conditionnelle de Frédéric Pavaday, poursuivi sous une accusation provisoire de child ill-treatment, n'a pas encore été tranchée par la cour de Curepipe. À l'issue de l'audience tenue plus tôt cette semaine, la magistrate a ordonné la continuation des débats pour ce vendredi à 10 h 30.

Lors de la précédente audience, les hommes de loi de la défense, Me Sachin Boodhoo et Me Sanjeev Teeluckdharry, ont tour à tour pris la parole afin de plaider en faveur d'une remise en liberté de leur client, actuellement en détention. Ils ont soutenu que l'accusé serait prêt à se conformer à toutes les conditions que la cour pourrait juger nécessaires, notamment des restrictions strictes concernant ses déplacements ou encore un éventuel changement de résidence.

La poursuite est, pour sa part, représentée par l'assistante du Directeur des poursuites publiques, Priscilla Veerabadren, qui devra présenter ses soumissions lors de la reprise de l'audience. Frédéric Pavaday, ancien professeur de musique, avait été arrêté à la fin du mois de février à la suite d'une plainte déposée par une élève mineure. À la suite de cette plainte, une accusation provisoire de child ill-treatment avait été retenue contre lui.

Depuis son arrestation, l'accusé continue de clamer son innocence. Lors des débats, il a affirmé devant la cour qu'il n'avait rien à se reprocher et qu'il n'avait jamais tenté de fuir ni d'interférer dans l'enquête. La cour reprendra donc l'examen de la demande de liberté conditionnelle ce vendredi matin, moment où les soumissions de la poursuite sont attendues avant que la magistrate ne prenne une décision sur la requête de l'accusé.