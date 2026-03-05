Ile Maurice: Une expertise indienne au service des patients locaux

Dix patients atteints de cancers de la tête et du cou ont été pris en charge à l'hôpital ENT à Vacoas par le Dr Sriprakash Duraisamy, consultant en chirurgie de la base du crâne à l'Apollo Cance

Dans ce cadre, le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a indiqué, vendredi, que cette mission fait partie de la coopération médicale avec l'Inde, ce qui permet de proposer des traitements spécialisés localement. Selon le Dr Duraisamy, le succès des interventions a été possible grâce au soutien du personnel de santé local. Il a également relevé l'expertise des professionnels du département, tout en exprimant sa satisfaction de pouvoir contribuer en partageant son savoir-faire.

Ses interventions concernent la thyroïde, les parathyroïdes et la glande parotide, et couvrent un large éventail de techniques chirurgicales, allant de la chirurgie ablative aux méthodes mini-invasives et robotisées, ainsi qu'à la microchirurgie au laser. Il assure également les chirurgies reconstructives et la prise en charge des troubles de la déglutition.