Ile Maurice: Deux membres d'une même famille recherchés pour agression et obstruction envers la police

5 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Deux individus, membres d'une même famille et résidant à Lalmatie, sont activement recherchés par la police après des incidents survenus lors d'une opération de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU).

Les faits concernent des accusations d'agression envers un agent de l'autorité civile et d'obstruction à des officiers de police dans l'exercice de leurs fonctions. L'incident s'est produit hier, mercredi 4 mars, alors que les policiers effectuaient une perquisition dans une maison de la localité dans le cadre d'une enquête sur une affaire de drogue.

Selon les informations disponibles, un homme dans la vingtaine et un autre dans la trentaine, tous deux membres de la même famille, seraient intervenus pendant l'opération. L'un des deux suspects est également accusé d'avoir agressé un policier en service.

Les autorités ont ouvert deux dossiers distincts, l'un pour obstruction et l'autre pour agression contre un agent de l'autorité. Depuis l'incident, les deux hommes ont pris la fuite et restent activement recherchés.

Lire l'article original sur L'Express.

