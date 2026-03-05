Ile Maurice: Le FMI examine l'efficacité de l'administration fiscale au pays

Une délégation du Fonds monétaire international (FMI) a rencontré le Premier ministre, Navin Ramgoolam, au bâtiment du Trésor aujourd'hui, 5 mars. Elle était composée de Priscilla Banda Chitatu, chef de mission au siège du FMI, Ravinder Saroop, conseiller en administration fiscale auprès d'AFRITAC South, et Jimena Acedo, Senior Economist au FMI.

Les échanges ont porté sur la mission «Tax Administration Diagnostic Assessment Tool» (TADAT) actuellement menée à Maurice. Cet exercice vise à analyser la performance de l'administration fiscale mauricienne, selon les meilleures pratiques internationales.

Arrivée à Maurice le 25 février, la mission du FMI se poursuivra jusqu'au 10 mars. À son terme, un rapport sera présenté aux autorités, notamment à la Mauritius Revenue Authority et au ministère des Finances, afin d'identifier les pistes d'amélioration et de contribuer au renforcement de l'efficacité et de la transparence du système fiscal mauricien. Maurice fait par ailleurs partie des premiers pays évalués selon le nouveau* TADAT Field Guide 2025*.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La visite de ces experts intervient dans un contexte plus large de coopération entre Maurice et le FMI autour des réformes économiques engagées par le gouvernement. Elle fait suite au déplacement d'une autre délégation du FMI, conduite par Torben Steen Hansen, en février dernier, dans le cadre de l'élaboration d'une loi sur la responsabilité fiscale, annoncée dans le Programme gouvernemental 2025-2029.