Congo-Kinshasa: Interdiction formelle des ponctions sur les salaires des agents et sanctions sévères annoncées

5 Mars 2026
La Prospérité (Kinshasa)
Par César Nkangulu

Dans une note de service du 3 mars 2026, le Directeur National et Chef de Service du Service National de Contrôle et de la Paie du Personnel Enseignant et Formateur (SENACEEPEF), Daniel Kimbambu Sefu Sidibe, a annoncé des mesures drastiques pour assainir la gestion de la paie et combattre les pratiques illicites au sein de son administration.

La directive, adressée à tous les Directeurs Provinciaux du SENACEEPEF en République Démocratique du Congo, interdit formellement toute forme de ponction sur la rémunération des agents. Cette décision vise à « favoriser un environnement serein » et à « décourager tous les pêcheurs en eaux troubles », selon les termes employés dans le document.

Le Directeur National prévient que des « sanctions graves à la chaîne » seront appliquées sans délai contre tout agent du SENACEEPEF ou tout établissement qui se livrerait à ces pratiques interdites. Les sanctions envisagées sont d'une sévérité notable et vont de la sanction hiérarchique à la désactivation du service pour certains, et jusqu'à la radiation pure et simple du SENACEEPEF pour d'autres.

« Par conséquent, il est normal que chacun veille sur l'autre pour éviter que des efforts longtemps consentis ne soient réduits à rien », insiste la note, soulignant la responsabilité collective dans la réussite de cette politique d'assainissement.

En outre, la direction nationale rappelle aux services provinciaux leur obligation de respecter scrupuleusement le manuel de procédure pour la gestion des mises à jour du personnel. Une instruction spécifique a été donnée pour « transmettre rapidement les mises à jour des sortants sans enfants pour la paie du SENACEEPEF ». Cette mesure semble destinée à nettoyer les listes de paie des agents fantômes ou de ceux qui ne sont plus en service, une source fréquente de détournements.

Cette nouvelle directive s'inscrit dans la continuité des efforts déjà engagés, faisant référence à des communications antérieures (datées du 22 septembre 2025 et du 24 octobre 2025) qui appelaient déjà à une gestion rationnelle des rémunérations. Par cette action, le SENACEEPEF réaffirme sa volonté de restaurer la rigueur, l'impartialité et l'objectivité dans la gestion de la paie des fonctionnaires de l'enseignement et de la formation professionnelle.

