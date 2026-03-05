Afrique: Sanctions américaines - Le Dr. Denis Mukwege appelle à un isolement international du Rwanda

5 Mars 2026
La Prospérité (Kinshasa)
Par César Nkangulu

Le Prix Nobel de la Paix, le Dr. Denis Mukwege a, dans une déclaration salué les nouvelles sanctions imposées par les Etats-Unis à l'encontre du Rwanda, tout en appelant la communauté internationale à aller plus loin pour mettre fin à la crise dans l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC).

Cette déclaration fait suite à l'annonce, le 2 mars, par le Département du Trésor américain, de sanctions visant la Rwanda Defence Force (RDF) et quatre de ses officiers supérieurs. Ces derniers sont accusés d'être impliqués dans « l'instabilité persistante au Nord-Kivu et au Sud-Kivu ».

Pour le Dr. Mukwege, ces sanctions sont « nécessaires mais non suffisantes ». Il estime que, le Rwanda étant très dépendant de l'aide étrangère, il est vulnérable aux pressions internationales. Il appelle ainsi l'ensemble des partenaires internationaux à « reconsidérer leurs relations avec le Rwanda et à adopter des sanctions coordonnées pour isoler politiquement, diplomatiquement et économiquement le régime agresseur de Kigali ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'objectif, selon lui, est d'assurer l'application effective de la résolution 2773 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Cette résolution exige un cessez-le-feu immédiat, le retrait inconditionnel de l'armée rwandaise de la RDC, la fin du soutien au groupe rebelle M23, et le démantèlement des administrations parallèles illégales mises en place par les forces d'occupation.

Le Dr. Mukwege va plus loin en ciblant le rôle du Rwanda au sein des missions de maintien de la paix de l'ONU. Il juge « inacceptable » que les Nations Unies emploient une armée « qui se distingue depuis 30 ans dans la déstabilisation de la région des Grands Lacs » et qui est accusée de « violations graves du droit international humanitaire et des droits humains », documentées notamment dans le rapport MAPPING de l'ONU. Il demande donc que le retrait des troupes rwandaises des opérations de maintien de la paix soit envisagé, arguant que les États-Unis, principal bailleur de ces missions, ne peuvent sanctionner la RDF d'une main et la financer de l'autre.

Enfin, un appel direct est lancé à l'Union Européenne et à des pays comme la France et la Pologne pour qu'ils suspendent leur coopération sécuritaire et militaire avec le Rwanda et gèlent l'aide budgétaire directe qui lui est allouée.

En conclusion, le Dr. Denis Mukwege exhorte la communauté des États à faire preuve d'une « volonté politique forte » pour faire prévaloir le droit international et mettre fin à la « catastrophe sécuritaire et humanitaire que traverse la population congolaise depuis des décennies ».

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2026 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.