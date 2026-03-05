Afrique: Sanctions américaines - Le Dr. Denis Mukwege appelle à un isolement international du Rwanda

Le Prix Nobel de la Paix, le Dr. Denis Mukwege a, dans une déclaration salué les nouvelles sanctions imposées par les Etats-Unis à l'encontre du Rwanda, tout en appelant la communauté internationale à aller plus loin pour mettre fin à la crise dans l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC).

Cette déclaration fait suite à l'annonce, le 2 mars, par le Département du Trésor américain, de sanctions visant la Rwanda Defence Force (RDF) et quatre de ses officiers supérieurs. Ces derniers sont accusés d'être impliqués dans « l'instabilité persistante au Nord-Kivu et au Sud-Kivu ».

Pour le Dr. Mukwege, ces sanctions sont « nécessaires mais non suffisantes ». Il estime que, le Rwanda étant très dépendant de l'aide étrangère, il est vulnérable aux pressions internationales. Il appelle ainsi l'ensemble des partenaires internationaux à « reconsidérer leurs relations avec le Rwanda et à adopter des sanctions coordonnées pour isoler politiquement, diplomatiquement et économiquement le régime agresseur de Kigali ».

L'objectif, selon lui, est d'assurer l'application effective de la résolution 2773 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Cette résolution exige un cessez-le-feu immédiat, le retrait inconditionnel de l'armée rwandaise de la RDC, la fin du soutien au groupe rebelle M23, et le démantèlement des administrations parallèles illégales mises en place par les forces d'occupation.

Le Dr. Mukwege va plus loin en ciblant le rôle du Rwanda au sein des missions de maintien de la paix de l'ONU. Il juge « inacceptable » que les Nations Unies emploient une armée « qui se distingue depuis 30 ans dans la déstabilisation de la région des Grands Lacs » et qui est accusée de « violations graves du droit international humanitaire et des droits humains », documentées notamment dans le rapport MAPPING de l'ONU. Il demande donc que le retrait des troupes rwandaises des opérations de maintien de la paix soit envisagé, arguant que les États-Unis, principal bailleur de ces missions, ne peuvent sanctionner la RDF d'une main et la financer de l'autre.

Enfin, un appel direct est lancé à l'Union Européenne et à des pays comme la France et la Pologne pour qu'ils suspendent leur coopération sécuritaire et militaire avec le Rwanda et gèlent l'aide budgétaire directe qui lui est allouée.

En conclusion, le Dr. Denis Mukwege exhorte la communauté des États à faire preuve d'une « volonté politique forte » pour faire prévaloir le droit international et mettre fin à la « catastrophe sécuritaire et humanitaire que traverse la population congolaise depuis des décennies ».