Congo-Kinshasa: Gouvernorat du Sankuru - La CENI publie la liste provisoire des candidatures recevables

La CENI vient de franchir une étape décisive dans le processus électoral au Sankuru. Dans un communiqué daté de mercredi 4 mars 2026, la Centrale électorale a annoncé la publication de la liste provisoire des candidatures jugées recevables à l'élection du Gouverneur et du Vice-Gouverneur.

Affichée au Secrétariat Exécutif Provincial de la CENI à Lusambo et disponible en ligne, cette publication ouvre officiellement la séquence des recours, du traitement des contentieux et des accréditations, avant la campagne et le scrutin fixé au 7 avril 2026 par les Députés provinciaux. En ligne de mire, la proclamation des résultats définitifs, attendue le 24 avril, puis la notification des arrêts à la CENI jusqu'au 26 avril 2026.