Congo-Kinshasa: Gouvernorat du Sankuru - La CENI publie la liste provisoire des candidatures recevables

5 Mars 2026
La Prospérité (Kinshasa)

La CENI vient de franchir une étape décisive dans le processus électoral au Sankuru. Dans un communiqué daté de mercredi 4 mars 2026, la Centrale électorale a annoncé la publication de la liste provisoire des candidatures jugées recevables à l'élection du Gouverneur et du Vice-Gouverneur.

Affichée au Secrétariat Exécutif Provincial de la CENI à Lusambo et disponible en ligne, cette publication ouvre officiellement la séquence des recours, du traitement des contentieux et des accréditations, avant la campagne et le scrutin fixé au 7 avril 2026 par les Députés provinciaux. En ligne de mire, la proclamation des résultats définitifs, attendue le 24 avril, puis la notification des arrêts à la CENI jusqu'au 26 avril 2026.

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2026 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.