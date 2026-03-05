Congo-Kinshasa: Au pays - Le PAM s'allie au Gouvernement pour booster le Programme d'alimentation scolaire

Le Programme Alimentaire Mondial a exprimé, mardi 2 mars 2026, par le biais de David Stevenson, son Directeur-pays en RDC, sa disponibilité à accompagner les efforts du Gouvernement congolais visant la mise en oeuvre du Programme d'alimentation scolaire sur l'étendue du territoire national. C'était, en présence de la Première Ministre Judith Suminwa, lors d'une cérémonie solennelle organisée à Kalemie, dans la province du Tanganyika, à l'occasion de la célébration de la Journée africaine de l'alimentation scolaire.

Selon David Stevenson, un repas équilibré donné à chaque enfant ne répond pas seulement à besoin physiologique : il renforce la concentration et constitue un élément clé pour un apprentissage motivé. « Chaque jour, dans cette région, le PAM fournit une assistance alimentaire à près de 36 500 enfants dans 78 écoles, leur permettant d'apprendre et de développer pleinement leur potentiel. Cette célébration va ainsi au-delà du symbole : elle traduit notre volonté collective de garantir une mise en oeuvre efficace de l'assistance, afin que chaque enfant reçoive quotidiennement un repas scolaire et puisse se consacrer à ses études« , a déclaré David Stevenson.

Gloire Mfemfere

Allocution de M. David STEVENSON | Représentant et Directeur-pays du PAM

Celebration nationale de la Journée Africaine de l'alimentation scolaire en RDC

(Kalemie, le 2 mars 2026)

Excellence, Madame la Première Ministre,

Mesdames et Messieurs les Ministres d'Etat respectifs de l'Education, du Plan, de l'Agriculture et ministre de la Santé,

Chers Partenaires de l'Union européenne, l'Union africaine, et de l'AFD

Monsieur le Coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire,

Distingués invités,

Mesdames, messieurs de la presse,

Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé,

Chers Partenaires et collègues de l'Unicef et du PAM,

C'est pour moi un honneur de prendre la parole aujourd'hui à Kalemie, au nom du Programme alimentaire mondial (PAM).

Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis David, Représentant et Directeur-pays du Programme alimentaire mondial en RDC. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui à Kalemie, sur les rives du lac Tanganyika, aux côtés de Son Excellence Madame la Première ministre, des ministres d'État, du Gouverneur, de notre Coordonnateur résident des Nations Unies, ainsi que de nos partenaires.

Cette visite est ma première mission officielle depuis ma prise de fonction il y a deux semaines. Alors que le conflit persiste, que les déplacements s'intensifient et que la faim se propage dans l'est de la RDC, notamment autour d'Uvira, nous sommes réunis ici pour porter un message d'espoir en saluant la résilience des communautés, et pour réaffirmer notre engagement en faveur de solutions humanitaires durables et de l'avenir du pays. Cette journée nous rappelle que des solutions concrètes existent et que l'alimentation scolaire en fait pleinement partie.

Chaque jour, dans cette région, le PAM fournit une assistance alimentaire à près de 36 500 enfants dans 78 écoles, leur permettant d'apprendre et de développer pleinement leur potentiel. Cette célébration va ainsi au-delà du symbole : elle traduit notre volonté collective de garantir une mise en oeuvre efficace de l'assistance, afin que chaque enfant reçoive quotidiennement un repas scolaire et puisse se consacrer à ses études.

J'ai demandé à mon équipe de travailler étroitement avec les autorités et nos partenaires afin d'assurer une mise en oeuvre efficace du programme d'alimentation scolaire dans chaque école, et garantir un repas scolaire pour chaque enfant, chaque jour de classe.

Je salue les progrès réalisés ici, à Kalemie et dans l'est de la RDC, où les efforts continus en faveur de la paix et de la stabilité, conjugués au leadership et à l'engagement du Gouvernement ainsi qu'à une assistance alimentaire et nutritionnelle vitale, contribuent à ouvrir la voie à un avenir meilleur.

En cette Journée africaine de l'alimentation scolaire, je réaffirme aujourd'hui l'engagement du PAM à travailler main dans la main avec le Gouvernement, les partenaires techniques et financiers, et les communautés, afin de renforcer durablement les programmes d'alimentation scolaire et de progresser vers un avenir où chaque enfant peut apprendre dans de bonnes conditions.

C'est donc avec honneur, responsabilité et espoir que je prends part à cette commémoration ici, à Kalemie.

Je vous remercie !