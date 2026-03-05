Congo-Kinshasa: Assemblée Nationale - Le Bureau Boji s'active pour la rentrée parlementaire du 15 mars prochain

Le Président de l'Assemblée Nationale, Aimé Boji Sangara, a présidé, ce mercredi 4 mars 2026, la réunion du Bureau de la Chambre basse, en perspective de la rentrée parlementaire prévue le 15 mars 2026. Cette session ordinaire, qui s'ouvre le 15 mars, exige du Bureau un certain nombre de dispositions organisationnelles et stratégiques. A ce sujet, le Président a fixé l'orientation générale des travaux, lesquels seront principalement axés sur le contrôle parlementaire, fondamentalité de la session de mars, tout en tenant compte des contextes politique (interne et international), économique, diplomatique et social.

Les grandes lignes de ces priorités seront développées dans le discours que le Président prononcera devant les invités lors de la cérémonie d'ouverture. Il a toutefois insisté sur la nécessité d'y intégrer des questions spécifiques liées aux travaux parlementaires.

Dans cette perspective, le Président a mis l'accent sur la rationalisation des travaux, avec une attention particulière accordée aux initiatives législatives.

A ce jour, près de 80 initiatives législatives sont enregistrées, auxquelles s'ajoutent les initiatives de contrôle, les questions d'actualité, les questions orales avec débat ainsi que d'autres mécanismes de contrôle parlementaire.

La session sera également consacrée à l'audition des rapports des institutions d'appui à la démocratie, notamment la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication (CSAC) et la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH).

Sur le plan méthodologique, le Président de l'Assemblée nationale a insisté sur l'adoption d'un schéma de travail visant à intensifier le contrôle des finances publiques, aussi bien au sein de l'institution parlementaire qu'au niveau du Gouvernement, afin d'optimiser les résultats des travaux.

Il a également souligné l'importance du retour effectif des élus après les vacances parlementaires. À cet effet, le Président Aimé Boji Sangara a instruit la Questeure de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le retour serein de tous les députés tout comme l'amelioration de leur cadre de travail, des membres de l'administration ainsi que des cadres et fonctionnaires de l'Assemblée nationale.

S'agissant du contrôle des institutions de l'État, notamment en matière de maîtrise budgétaire, le Président a, dans le registre de l'amélioration de la bonne gouvernance, instruit le Rapporteur d'inscrire dans l'avant-projet de calendrier le débat d'orientation budgétaire. Ce mécanisme, prévu à l'article 13 de la Loi relative aux finances publiques (LOFIP) mais jusque-là non appliqué, sera activé afin de permettre à l'Assemblée nationale d'ancrer dans le budget de l'État les attentes réelles de la population, dont les députés assurent la représentation. Ce débat sera couplé à l'examen des rapports des vacances parlementaires, dans le souci de renforcer la pertinence et l'efficience des travaux.

Par ailleurs, le jeudi 5 mars, le Bureau poursuivra ses réunions avec les membres du Gouvernement impliqués dans les secteurs des finances et du budget, afin d'évaluer l'exécution du premier trimestre de l'année, tant au niveau des recettes que des dépenses publiques.

Enfin, le vendredi, l'Assemblée nationale recevra la Cheffe du Gouvernement pour un échange avec le Bureau autour de l'agenda diplomatique, notamment en ce qui concerne la ratification des différents accords internationaux.

Le Rapporteur de l'Assemblée nationale, le Professeur Jacques Djoli, a rendu compte des résolutions issues de cette réunion stratégique.