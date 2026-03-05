Congo-Kinshasa: Réunification du parti, renforcement des stratégies, Félix Tshisekedi - Le Collège des Fondateurs de l'UDPS sollicite une audience de toute urgence

Dans une note reflétant un attachement profond aux idéaux républicains, à l'excellence du service et à l'esprit patriotique, le Collège des Fondateurs de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), par l'entremise de François Lusanga Ngiele, membre du Groupe 13 parlementaires et Fondateur du parti, attire l'attention du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour les pionniers de l'UDPS, en effet, deux ans après la réélection de Félix Tshisekedi à la tête de la RD Congo, l'heure a véritablement sonné pour un réajustement stratégique assumé de la mécanique présidentielle, commençant par son propre parti. Ainsi, dans un élan de lucidité, de courage et d'anticipation, François Lusanga Ngiele sollicite-t-il, au nom de ses pairs, une audience, de toute urgence, auprès du Président Félix Tshisekedi, afin de pouvoir, cette fois-ci, saisir les taureaux par les cornes, en discutant, sans tabou, des sujets délicats touchant à l'avenir de l'UDPS, pour, surtout, amorcer la phase cruciale de sa réunification. Ci-dessous, le cri d'alerte des Fondateurs de l'UDPS.

MESSAGE DE REMERCIEMENT DE L'HONORABLE FRANÇOIS LUSANGA NGIELE A SES COLLÈGUES FONDATEURS ET FONDATRICES DE L'UDPS

(Likasi, le 01 Mars 2026)

Très chers collègues Fondatrices et fondateurs de l'UDPS,

L'acte que vous venez de poser en faveur de ma modeste personne, en soutenant mes actions au sein de notre cher parti politique, mérite de ma part une profonde reconnaissance.

Ce geste m'offre l'occasion de vous exprimer mes sincères et chaleureux remerciements pour tout ce que vous avez accompli pour moi. Certes, ce n'est, ni à la première et ni à la deuxième fois que vous m'accordez votre confiance.

A titre de rappel très chers collègues, en date du 27 novembre 1998, sous la direction de notre feu Secrétaire général, le Docteur Denis BAZINGA, vous m'aviez élu à l'unanimité porte-parole de notre parti, avec pour mission principale, la réunification de l'UDPS, alors fragilisée par des décisions unilatérales prises en dehors du Collège des fondateurs, notamment celle du 22 mars 1996 entreprises par l'un de nous sans titre ni droit.

C'était encore au cours d'une réunion extraordinaire que vous aviez décidé par vote électif toujours de me relever à l'unanimité, au titre du Président National de l'UDPS, après votre décision, notre collègue ETIENNE TSHISEKEDI pour avoir violé les statuts du parti, dont lui-même avec d'autres collègues juristes nous avaient présentés après avoir apposer leurs propres signatures en bas de ceux-ci.

Il vous souviendra aussi qu'en date du 26 Septembre 2024, une décision a été prise de relancer nos activités politiques qui étaient longtemps en hibernation, nous tous, avions pris une décision de restructurer notre direction politique du collège des fondateurs, en votant pour notre fils cofondateur qui est Président de la République Félix TSHISEKEDI TSHILOMBO à la présidence du parti et moi-même votre serviteur, Vice-Président National.

Aujourd'hui encore, je vous rassure de ma détermination et de mon engagement patriotique à accomplir cette lourde et noble mission. Je travaille avec détermination et esprit de responsabilité afin de m'acquitter de cette tâche essentielle pour l'avenir de notre parti.

Je réitère mes remerciements à tous les fondateurs, fondatrices de l'UDPS pour leur engagement constant dans la lutte.

Très chers camarades de lutte,

En toute circonstance, vous avez démontré un sens élevé de responsabilité ainsi qu'un attachement indéfectible à notre communauté politique. Je saisis cette occasion pour réaffirmer qu'en demeurant au sein de l'UDPS, nous avons fait ensemble une option fondamentale, porteuse de changement pour notre pays.

Encore une fois de plus très chers collègues et camarades de lutte, vous venez de prendre une décision sans hésitation de me reconfirmer la charge de réunifier notre parti avec une mission de vous représenter partout en ce qui concerne l'UDPS, laquelle mission que je viens d'accepter avec détermination.

Nous restons convaincus que l'unité des fondateurs, demeure la meilleure voie pour préserver l'identité du parti et renforcer son action politique, dans le respect de ses valeurs et de ses idéaux.

A cet effet :

L'UDPS doit préserver son idéologie et poursuivre la lutte pour laquelle nous avons consenti d'importants sacrifices.

Le parti entreprendra toutes les démarches nécessaires et engagera les actions appropriées afin de défendre ses principes, ses droits et ses intérêts.

L'UDPS demeure notre idéal commun : son combat reste le nôtre et nous le mènerons jusqu'à son aboutissement, en rejetant toute forme de dérive susceptible de porter atteinte à son unité, notamment : les détournements, le vol, les mensonges et autres qui doivent être évités et bannis.

Par ailleurs, conformément aux résolutions issues de notre dernière réunion en collège, j'ai profité de mon séjour de deuil à Lubumbashi, pour venir ici à Likasi où nous travaillons d'arrache pieds pour élaborer un plan que nous irons ensemble rencontrer le Président de la République pour le lui proposer en vue de la réunification effective de l'UDPS et du renforcement de ses structures, dans l'intérêt supérieur de notre cher parti.

Au cas où le Président nous recevra, au cours d'une audience, nous allons lui soumettre notre plan pour sa réélection du fait que, sans le concours de ses pères et mères fondateurs que nous sommes, qui devront impérativement faire sa campagne, la chance de réussir avec son actuel entourage est très réduite, car ce que nous avons eu à observer durant ces deux mandats, nous fait vraiment la honte en face du monde, d'où, il lui faudra absolument les gens aux mains propres et qui n'auront pas trahi le peuple congolais tellement que les erreurs qu'ils auront commises sont décriées par le monde. Raison pour laquelle, nous tous fondateurs, cofondateurs et tous les restes, soyons soudés, mobilisons-nous en tant qu'un seul homme pour soutenir aux prochaines élections notre fils FELIX TSHILOMBO, candidat unique au sein du parti, il est le cofondateur, on n'en a pas deux pour le moment, il est seul pour l'UDPS.

Nous réaffirmons notre volonté commune de consolider les acquis du parti, de maintenir l'unité entre ses membres et de poursuivre les actions engagées pour la stabilité et le progrès social de notre organisation politique.

Veuillez recevoir, très chers collègues, l'expression de ma haute considération, de ma reconnaissance sincère et de mon engagement indéfectible au service du parti.

Bien, le vôtre !

Honorable FRANÇOIS LUSANGA NGIELE

Membre du groupe des 13 Parlementaires et Fondateur de l'UDPS