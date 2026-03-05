Rwanda: Sanctions américaines contre l'armée rwandaise et certains de ses Officiers, Paris - Patrick Muyaya annonce le début de la fin du modèle économique de Kigali

En déplacement à Paris, où il s'est adressé à la communauté congolaise réunie à l'Ambassade de la République Démocratique du Congo, le Ministre de la Communication et Médias et Porte-Parole du Gouvernement, Patrick Muyaya, est revenu sur plusieurs dossiers majeurs liés à la situation sécuritaire et diplomatique du pays. Evoquant les sanctions récemment prises par les etats-Unis contre l'armée rwandaise et certains de ses responsables militaires, il a estimé que ces mesures pourraient fragiliser durablement le modèle économique de Kigali, notamment en raison des limitations imposées à l'accès au système financier international dominé par le dollar. Pour le Gouvernement congolais, ces sanctions constituent un signal fort susceptible d'inspirer d'autres partenaires de la RDC.

Le porte-parole du gouvernement a également réaffirmé la position de Kinshasa concernant les liens entre le Rwanda et la rébellion du M23, affirmant que les preuves de cette implication ont été largement établies. Selon lui, la dynamique engagée marque une nouvelle étape dans le traitement de cette crise. Sur le plan interne, Patrick Muyaya a par ailleurs présenté les grandes orientations de la stratégie nationale ainsi que les avancées enregistrées dans la conduite des opérations visant à restaurer la paix et la sécurité dans l'Est du pays.

Abordant le volet diplomatique et économique, le Ministre a défendu le partenariat stratégique conclu entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, qu'il a décrit comme un accord tourné vers l'avenir et dont les différents documents sont accessibles au public. Dans le même élan, il a souligné l'importance de la candidature de Kinshasa à la tête de l'Organisation internationale de la Francophonie, initiative qui, selon lui, traduit la volonté de la RDC de contribuer activement au renouveau et au rayonnement de cette organisation.

S'adressant enfin à la diaspora congolaise, Patrick Muyaya a insisté sur la nécessité d'une mobilisation collective pour défendre l'image et les intérêts du pays, notamment dans l'espace numérique et médiatique.

Il a conclu en affirmant que, sous la conduite du Président de la République Félix Tshisekedi, la République Démocratique du Congo s'emploie progressivement à renforcer sa position sur la scène internationale et à faire évoluer le narratif autour de sa situation.