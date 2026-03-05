Congo-Kinshasa: Affaires Sociales et Actions Humanitaires - Eve Bazaïba exhorte les nouveaux Secrétaires Généraux à prioriser la collaboration et la performance !

Au lendemain de la cérémonie de remise-reprise entre les Secrétaires Généraux aux Affaires sociales et aux Actions humanitaires et Solidarité nationale, la Ministre de tutelle, Eve Bazaïba Masudi, a reçu le lundi 16 février 2026, les deux hauts fonctionnaires de l'état pour une séance de travail et d'orientation. Le Secrétaire Général aux Affaires sociales, Gervais Lubango Kabala, et son homologue aux Actions humanitaires et Solidarité nationale, Sylvain Yuma Ramazani, ont échangé avec la Ministre d'Etat sur sa vision et les priorités à imprimer au sein de leurs administrations respectives.

Selon Gervais Lubango Kabala, cette rencontre a essentiellement permis une prise de contact officielle après le retour de mission de la ministre. « Elle nous a appelés pour nous donner ses orientations et partager sa vision de travail. L'objectif est clair : avancer dans la même direction et travailler en parfaite collaboration », a-t-il indiqué, rassurant quant à l'esprit d'entente qui devra caractériser cette nouvelle dynamique. Il a insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite et harmonieuse afin d'atteindre les résultats attendus.

De son côté, Sylvain Yuma Ramazani a qualifié cette rencontre d'intronisation administrative. Il affirme que la Ministre d'Etat a tenu à instaurer un climat de confiance entre le cabinet et l'administration, rappelant que tous constituent une seule et même équipe au service de la population. Transparence, cohésion et efficacité ont été au cœur des échanges.

Reconnaissant que le secteur des actions humanitaires constitue un champ spécifique, bien que proche du domaine de la santé, le nouveau Secrétaire Général a exprimé sa détermination à s'adapter rapidement aux exigences de ses nouvelles fonctions. « C'est un domaine passionnant, où l'on est appelé à porter assistance aux personnes en détresse. C'est un défi que je suis prêt à relever en mouillant le maillot pour produire des résultats concrets », a-t-il déclaré.

Cette première rencontre marque ainsi le point de départ d'une collaboration placée sous le signe de la confiance et de la responsabilité. À l'heure où les défis sociaux et humanitaires se multiplient, l'administration entend désormais passer de la vision à l'action, avec pour seul cap : servir efficacement les populations les plus vulnérables.