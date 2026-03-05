Afrique: Crise des Réfugiés congolais au Burundi - La Fondation Afrique de Stéphane Muadi Van alerte et appelle à des actions humanitaires urgentes

Les images récemment diffusées sur les réseaux sociaux, notamment par la MONUSCO, montrant les conditions de vie précaires des réfugiés congolais installés au Burundi, ont profondément choqué l'opinion publique. Ces populations, fuyant les violences persistantes des groupes armés M23/AFC dans l'Est de la République démocratique du Congo, vivent aujourd'hui dans une situation humanitaire alarmante.

Parmi les organisations vivement préoccupées figure la Fondation Afrique, dirigée par l'acteur socio-politique congolais Stéphane Muadi Van, qui a exprimé son inquiétude face à l'ampleur de cette nouvelle catastrophe humanitaire.

Selon les reportages de la MONUSCO, les réfugiés congolais au Burundi font face à de graves pénuries : manque de tentes et d'installation sanitaires, manque de nourriture de base, notamment de farine, insuffisance de matériel scolaire, jusqu'à l'absence de craie pour enseigner les enfants, accès limité aux soins de santé, conditions de logement précaires.

Parmi ces réfugiés figurent de nombreux orphelins, veuves et personnes séparées de leurs familles, conséquence directe de plus de 30 ans de conflits armés à l'Est de la RDC.

La Fondation Afrique reconnaît les efforts récemment consentis, notamment la visite de la ministre congolaise des Affaires sociales sur les sites d'accueil au Burundi, accompagnée d'une assistance humanitaire. Toutefois, pour Stéphane Muadi Van, cette aide reste très largement insuffisante au regard du nombre élevé de réfugiés et de leurs besoins urgents.

« Plus de 200.000 personnes congolais sont entassés dans ces camps et ces populations manquent de l'essentiel. L'aide apportée, bien que nécessaire, ne suffit pas à répondre à la gravité de la situation », estime le président de la Fondation Afrique.

La Fondation Afrique alerte particulièrement sur le sort des enfants réfugiés, qui constituent plus de la moitié des déplacés.

« Ce sont nos enfants congolais innocents qui risquent de mourir de faim de malnutrition, de ne pas aller à l'école et de grandir sans aucune éducation. C'est encore une génération sacrifiée, une catastrophe de plus», déplore Stéphane Muadi Van.

Plaidoyer pour le retour des réfugiés et la restauration de la paix

Au-delà de l'assistance humanitaire immédiate, la Fondation Afrique appelle les gouvernements de la région et surtout Kinshasa et la communauté internationale à rapidement accroître et multiplier les efforts diplomatiques et sécuritaires afin de rétablir la paix durable à l'Est de la RDC, condition indispensable pour permettre le retour volontaire et sécuriser les réfugiés dans leurs territoires d'origine.

L'organisation condamne fermement les agressions armées et souligne que les accords de paix signés jusqu'ici n'ont pas permis de mettre fin à la guerre ni aux violences, comme l'avait d'ailleurs averti Stéphane Muadi Van dès le départ en 2025.

Tout en reconnaissant le rôle central des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, la Fondation Afrique estime que l'État congolais doit assumer pleinement sa responsabilité et agir vite et prendre ces responsabilités.

« Le gouvernement congolais doit investir davantage et massivement dans l'aide aux plus démunis et ne pas toujours compter uniquement sur l'assistance extérieure. Ce sont nos enfants, nos femmes, nos hommes qui sont dans une situation extrêmement grave », insiste Stéphane Muadi Van.

Fervent défenseur de la paix, Stéphane Muadi Van réitère l'appel de la Fondation Afrique en faveur de la création d'un Tribunal pénal international pour poursuivre les criminels et juger tous les crimes commis à l'Est de la RDC.

Pour lui, sans cette justice, aucune paix durable n'est possible, et la souffrance des réfugiés congolais continuera de s'aggraver.

La Fondation Afrique appelle enfin les Congolais, la diaspora congolaise et africaine et la communauté internationale à renforcer leur solidarité envers les réfugiés congolais au Burundi et à soutenir toutes les initiatives visant à mettre fin à cette crise humanitaire prolongée.

« La RDC mérite enfin la vraie paix. Ses enfants méritent un avenir meilleur et durable. Il faut que les choses changent maintenant », conclut Stéphane Muadi Van.

Bosco Kiaka/CP