Congo-Kinshasa: Conditions sociales, infrastructures et autres, Budget - Adolphe Muzito s'engage à apporter des solutions concrètes aux défis de la Police Nationale Congolaise !

C'est un signal d'engagement puissant pour la réussite de la vision du Gouvernement, telle qu'impulsée par le Chef de l'Etat. Tenez alors, hier, mercredi 4 mars 2026, le Vice-Premier ministre et ministre du Budget, Adolphe Muzito, accompagné du vice-ministre Elysé Bokumwana, a reçu en audience, dans son cabinet de travail, au Centre financier de Kinshasa à Gombe, la délégation de haute hiérarchie de la Police nationale congolaise (PNC), conduite par le commissaire général Benjamin Alongaboni.

Au centre des échanges, les préoccupations de la Police nationale congolaise sur l'ensemble du pays en matière budgétaire.

« Nous sommes venus, en tant que structure, nous entretenir avec le Vice-Premier ministre du Budget, aussi lui présenter nos civilités. Depuis qu'il est mis en fonction, nous n'avons jamais eu l'occasion de le voir, et nous en avons profité pour échanger autour des préoccupations de la Police en matière budgétaire », a précisé le Commissaire Général de la Police Nationale Congolaise.

Benjamin Alongaboni a loué la réceptivité du Vice-Premier ministre Adolphe Muzito, qui a pris acte des préoccupations de la Police nationale congolaise. « Le Vice-Premier ministre est réceptif. Nous avons échangé, nous lui avons exposé tous nos problèmes, il en a pris acte et nous n'attendons plus que les retombées », a lancé le chef de la Police nationale congolaise.

Satisfaite des échanges, la haute hiérarchie de la Police nationale congolaise a salué l'attention qui lui a été accordée par le Vice-Premier ministre et ministre du Budget, Adolphe Muzito.

« Non seulement dire merci au VPM du Budget qui a pris son temps à nous écouter et à prendre acte de nos besoins, nous supposons que les solutions idoines seront données dans un moment record, parce qu'il en va de la survie de la police », a fait savoir le numéro un de la Police nationale congolaise.

La réforme et les préoccupations de la Police nationale congolaise portent principalement sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des policiers, la modernisation des infrastructures et l'augmentation des effectifs.