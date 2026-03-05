Sénégal: Diourbel - Amphi de rentrée de la 13e promotion du CRFPE

Diourbel — Le Centre régional de formation des personnels de l'éducation (CRFPE) de Diourbel (centre) a accueilli, jeudi, sa treizième promotion composée de 320 élèves-maîtres, répartis en deux cohortes (français et arabe), pour une formation d'une durée de neuf mois, a constaté l'APS.

"C'est un moment très important dans la vie de tout instituteur. La plupart de ces élèves-maîtres étaient des étudiants. Cette journée revêt donc une importance capitale pour les aider à mieux appréhender la nouvelle fonction qu'ils vont embrasser", a déclaré le directeur du CRFPE de Diourbel, Papa Mandiaye Guèye.

Il s'exprimait lors de l'amphithéâtre de rentrée organisé en présence de l'inspecteur d'académie de Diourbel, Aboubakry Sadikh Niang.Selon M. Guèye, le centre a reçu cette année 320 élèves-maîtres, dont 200 dans la filière française et 120 dans la filière arabe.

Le directeur par intérim du CRFPE a par ailleurs souligné la nécessité de doter la région de "daaras" d'application, afin de permettre aux élèves-maîtres de cette filière d'effectuer leurs stages pratiques.

Il a également appelé les élèves-maîtres à faire preuve d'engagement, de sérieux et surtout d'assiduité afin de répondre aux exigences de cette formation.

"Notre ambition est qu'à la sortie de cette formation, les élèves-maîtres disposent de tout le bagage nécessaire pour leur permettre, une fois dans les classes, d'accomplir correctement leur mission", a-t-il ajouté.

Abdoul Kader Diouf, prenant la parole au nom des élèves-maîtres, a assuré que la promotion dont il fait partie ambitionne de faire partie des enseignants modèles du système éducatif sénégalais, conformément à la vision des plus hautes autorités, notamment du ministre de tutelle.

Il a réaffirmé l'engagement de ses camarades à mener correctement la mission qui leur est confiée au service de l'école sénégalaise.