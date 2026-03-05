Afrique: La CAN féminine reportée à juillet/août 2026 (CAF)

5 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'édition 2026 de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine, initialement prévue du 17 mars au 3 avril, a été reportée en juillet-août prochain, a-t-on appris jeudi de la Confédération africaine de football (CAF).

"Après des discussions entre la CAF et ses partenaires, la FIFA et d'autres parties prenantes, la CAF a décidé de reprogrammer les dates de la TotalEnergies CAF WAFCON 2026, du 25 juillet au 16 août 2026, afin d'assurer le succès de cette importante compétition féminine, compte tenu de certaines circonstances imprévues", a-t-elle annoncé dans un communiqué.

Selon l'instance africaine de football, les préparatifs pour la CAN féminine sont en cours et toutes les parties sont confiantes quant à sa réussite.

Les Lionnes du Sénégal prendront part à leur cinquième phase finale de CAN en 2026, la troisième consécutive.

Quarts-de-finalistes lors de la dernière édition, elles évolueront dans le groupe A en compagnie du pays hôte, le Maroc, de l'Algérie et du Kenya.

