Sénégal: Une délégation de 75 jeunes compétiteurs pour représenter Louga à la Semaine nationale de la jeunesse

5 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — La délégation de la région de Louga pour la prochaine Semaine nationale de la jeunesse (SNJ), prévue du 29 mars au 3 avril dans la région de Thiès, va compter 75 jeunes compétiteurs, a annoncé, jeudi, la directrice régionale de la Jeunesse et des Sports, Ndèye Mbana Diop.

"La délégation régionale sera composée de 75 jeunes compétiteurs, accompagnés de leurs encadreurs, ainsi que de l'équipe régionale chargée de leur suivi durant les activités prévues à Thiès", a-t-elle déclaré à l'issue du comité régional de développement (CRD) préparatoire consacré à cet événement.

La rencontre, convoquée par le gouverneur de la région de Louga, a réuni l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation de cette manifestation nationale.

Selon Mme Diop, cette réunion a permis d'échanger sur les modalités de participation de la région et de procéder au choix de la composition de la délégation, en veillant au respect de l'équité territoriale entre les trois départements que sont Louga, Linguère et Kébémer.

"Des commissions ont également été mises en place pour faciliter la coordination et assurer le bon déroulement de l'ensemble des activités préparatoires", a-t-elle indiqué.

Ndèye Mbana Diop a souligné que les jeunes retenus représenteront toute la région de Louga lors de cette rencontre nationale, appelant les bonnes volontés et partenaires locaux à accompagner les préparatifs.

Elle s'est dite confiante quant aux résultats attendus de la délégation de Louga, estimant que la région dispose de "solides atouts" pour rayonner lors des différentes compétitions et activités prévues dans le cadre de la Semaine nationale de la jeunesse.

