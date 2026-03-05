Sénégal: Le ministère des Sports va prendre en charge 111 compétitions internationales en 2026 pour plus de plus de 4 milliards CFA

Dakar — Le ministère de la Jeunesse et des Sports s'engage à prendre en charge 111 compétitions internationales portées par 35 fédérations et groupements sportifs pour l'année 2026, pour un coût global de 4.645.298 .482. francs CFA, a-t-on appris de ses services.

Selon un communiqué reçu à l'APS, jeudi, le ministère de la Jeunesse et des Sports renseigne que dans le cadre de la planification des activités sportives internationales et de l'optimisation de l'utilisation des ressources budgétaires de l'État, il a invité les Fédérations et groupements sportifs, à travers une lettre circulaire, à soumettre leurs programmes budgétisés de participation aux compétitions internationales prévues en 2026.

Il précise qu'au total, 43 fédérations et groupements sportifs ont répondu à cet appel en transmettant leurs calendriers dans les délais requis.

"L'analyse des dossiers a permis d'identifier 223 compétitions internationales, représentant un coût global estimé à 6.698.069.803 francs CFA", a indiqué le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Plusieurs séances de travail tenues avec le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) et les fédérations sportives, ont permis de déterminer les conditions d'éligibilité et critères de sélection, lesquels ont permis d'identifier 111 compétitions internationales que le ministère des Sports s'engage à prendre en charge.

La tenue régulière des réunions statutaires, l'organisation régulière de compétitions nationales, le respect des obligations de la fédération internationale concernée et la représentativité de la discipline comptent parmi les critères arrêtés, de même que la défense d'un titre, le ranking mondial, la zone géographique de la compétition et la priorité donnée aux compétitions des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2026