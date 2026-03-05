Sénégal: Kédougou - Le PUMA dégage 512 millions de francs CFA pour le département de Salémata

Kédougou — Le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers du Sénégal (PUMA) a dégagé une enveloppe de 512 millions francs CFA au profit du département de Salémata (sud-est) pour l'exercice 2026, en vue de financer de petits projets dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'autonomisation des femmes, a appris l'APS de sa coordinatrice nationale, Ndèye Marième Samb.

"Cette enveloppe de 512 millions francs traduit aujourd'hui la volonté de l'Etat du Sénégal de prendre en charge cette question de l'équité territoriale dans le département de Salémata", une collectivité de la région de Kédougou, a-t-elle déclaré.

Ndèye Marième Samb intervenait mercredi en marge d'un comité régional de développement (CRD) d'information, de diagnostic et de partage des investissements prioritaires 2026-2028 du PUMA à Kédougou.

Cette rencontre a été présidée par la cheffe de l'exécutif régional, Mariama Traoré, en présence de plusieurs acteurs territoriaux de cette région du sud-est du pays.

Selon Ndèye Marième Samb, le PUMA prévoit en 2026 un renforcement du désenclavement dans le département de Salémata, à travers l'amélioration de la capacité satellitaire des installations dans cadre de la continuité des acquis.

"En matière de santé, il est prévu la construction d'un poste de santé à Mithiou (commune d'Oubadji) et à Néppéne Diakha (commune de Dakatéli), ainsi qu'une dotation d'ambulances pour l'hôpital Amath Dansokho de Kédougou et les postes de santé de Fongolimbi, Bantaco et Kévoye", a-t-elle indiqué.

Le PUMA prévoit par ailleurs la construction d'une école élémentaire à Kadioré, dans la commune de Dakatéli, et l'achèvement du CEM d'Ethiolo et son équipement en matériels informatiques et bureautiques.

"Les interventions prévues portent également sur la dotation d'équipements de transformation au profit des producteurs et sur la réalisation de nouveaux mini-forages dans la commune d'Ethiolo, afin de renforcer durablement l'accès à l'eau potable", a-t-elle ajouté.

La coordonnatrice nationale du PUMA a salué "les grandes réalisations" de ce programme visant le développement des zones frontalières, traduisant "une approche intégrée articulée autour de plusieurs axes stratégiques".

"Dans le secteur de la santé, le PUMA a procédé à la construction et à l'équipement de deux postes de santé avec logements d'agents à Diakha (commune de Madina Baffé) et à Thiankoye (commune de Kévoye). Trois ambulances médicalisées ont été mises à disposition des localités d'Oubadji, Saeinssoutou et Dindifélo", a-t-elle signalé.

Le programme a également appuyé l'inscription de 100 femmes et jeunes à la Couverture sanitaire universelle (SENCSU), dans le cadre du projet conjoint PUMA-PNUD de renforcement de la sécurité humaine, a poursuivi Ndèye Marième Samb.

Concernant l'éducation, un CEM est en phase de finition à Ethiolo, dans le département de Saraya. "Des blocs d'hygiène ont été réalisés à l'école de Diakha et un mur de clôture a été construit à l'école élémentaire de Gandjiri (commune de Salémata), contribuant ainsi à l'amélioration de l'environnement scolaire et à la sécurisation des établissements", a-t-elle signalé.

Elle a souligné que dans le domaine de l'hydraulique, huit mini-forages ont été réalisés dans les localités de Batimba, Dakatéli, Sinthirou, Saleyamba, Sinthiou Roudji et Diara Pont (commune de Dakatéli), Maréva (commune de Kévoye) et Ethiolo (commune d'Ethiolo), contribuant à renforcer significativement l'accès à l'eau potable.

"L'électrification par voie solaire de 389 ménages dans plusieurs localités des communes de Madina Baffé, Dar Salam, Bembou, Khossanto et Ethiolo a permis d'améliorer les conditions de vie des populations et de dynamiser les activités économiques locales", a-t-elle poursuivi.

En faveur de la jeunesse, un terrain de sport a été aménagé et des équipements sportifs ont été mis à disposition à Diakha Macky, favorisant l'inclusion et la cohésion sociale selon la coordinatrice nationale.

En matière de promotion économique, "le PUMA a mis en oeuvre des programmes de formation et d'appui à la mise en route d'activités génératrices de revenus au profit de femmes et de jeunes", a-t-elle indiqué.

De même, le dispositif de sécurité frontalière a été consolidé par la construction en cours d'un poste de sécurité mixte à Guémedjié (Madina Baffé), grâce au PUMA.

"Il y a aussi le renforcement en équipements des unités du secteur frontalier de Moussala, du poste de police de Guemedji, de la brigade forestière de Saraya et de la gouvernance de Kédougou", a poursuivi Mme Samb.

Elle a renseigné que le PUMA a aussi aménagé le site de recasement de Diakha Guémedjié dans le cadre d'humanitaire.

"Nous avons appuyé financièrement 32 familles déplacées pour faciliter leur réinstallation et réalisé des infrastructures sociales de base dans la localité", a-t-elle conclu.