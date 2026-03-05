Sénégal: Le Port autonome de Dakar devient sponsor officiel des JOJ Dakar 2026

5 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le comité d'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 annonce que le Port autonome de Dakar (PAD) a rejoint officiellement son groupe de partenaires en tant que sponsor officiel.

"Le comité d'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 a le plaisir d'annoncer que le Port autonome de Dakar rejoint officiellement la famille des partenaires de Dakar 2026 en tant que sponsor officiel", lit-on dans un communiqué parvenu jeudi à l'APS.

Ibrahima Wade, coordonnateur général du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, et Waly Diouf Bodiang, directeur général du Port Autonome de Dakar ont signé l'accord matérialisant ce partenariat.

Dans son communiqué le COJOJ indique que ce rapprochement constitue "un temps fort de l'année qui souligne l'élan qui nous rapproche de la grande célébration sportive de 2026".

Il indique que dans le cadre des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, le Port "mettra pleinement en valeur ses forces vives".

"Ayant amorcé une dynamique de transformation profonde, ce partenariat illustre sa volonté de porter une nouvelle génération tournée vers l'innovation, l'excellence opérationnelle et la performance durable", ajoute le communiqué.

Les prochains Jeux olympiques de la jeunesse se tiennent au Sénégal, une première sur le continent africain, du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Cette quatrième édition va se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio, à travers le slogan "L'Afrique accueille, Dakar célèbre".

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes représentant une vingtaine de disciplines sportives, de l'athlétisme à l'escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.

