Afrique: L'APS noue un partenariat avec l'agence ouzbek pour des échanges d'information

Dakar — La Société nationale-Agence nationale de presse sénégalaise et l'Agence nationale d'information d'Ouzbékistan (UZA) ont signé via zoom, ce jeudi, un protocole d'accord d'échange d'informations et de coopération, a constaté l'APS.

Le document a été paraphé par Momar Diong, directeur général de la SN-APS, et son homologue ouzbék, Abdulsaid Kushimov.

Ce protocole d'accord "vise à renforcer et à développer la coopération mutuelle dans le domaine de l'échange d'informations, conformément aux règles et législations en vigueur applicables à chacune des parties" signataires.

L'APS et l'UZA "conviennent d'échanger des dépêches d'information, des photographies/images et des contenus vidéo".

Les deux agences prévoient d'utiliser" ces productions "dans leurs bulletins d'information respectifs, ainsi que de les diffuser auprès de leurs médias nationaux (...)".

Elles "s'efforceront d'organiser des visites et des formations réciproques, et d'apporter un appui et une assistance, y compris sous forme d'équipements, à la partie qui en fera la demande auprès de l'autre partie, dans le domaine journalistique".

Le directeur général de l'APS s'est dit convaincu que ce protocole d'échange "débouchera sur un partenariat fructueux et bénéfique" pour les deux agences.

Il espère qu'il aidera également au renforcement des relations" entre le Sénégal et l'Ouzbékistan, deux pays "géographiquement éloignés, mais très proches sur le plan spirituel".

Il a relevé que la signature de ce protocole "intervient à un moment charnière" de l'APS. "Je suis arrivé à la tête de la SN-APS il y a seulement plus d'un an. Depuis, je m'efforce de repositionner notre agence nationale sur le paysage médiatique national et africain", a-t-il souligné.

"L'objectif principal consiste à booster et diversifier la production. Nous comptons pour cela consolider notre cœur de métier qu'est la dépêche et donner une plus grande impulsion à l'audiovisuel et une plus grande place sur les principaux réseaux sociaux", a poursuivi M. Diong.

Il a réitéré sa volonté d"'assurer un maillage complet du territoire national et de donner une plus grande résonnance à l'actualité en Afrique et dans le monde". Son homologue ouzbek, Abdulsaid Kushimov, s'est dit "très heureux de signer cette convention avec l'APS".

"Nous allons vers des échanges d'information avec le Sénégal et au-delà avec toute l'Afrique", a-t-il dit, ajoutant : "L'Ouzbékistan est un pays avec beaucoup de sites et de lieux touristiques que les Sénégalais pourront découvrir à travers cet échange".