Congo-Kinshasa: A Bunia, la mairie implique la population dans la lutte contre les nuisances sonores

Le maire de la ville de Bunia, chef-lieu de l'Ituri, le colonel Mbuyi Kola, invite ses administrés à alerter les services publics en cas de nuisances sonores.

Il a réitéré cet appel après avoir constaté le non-respect persistant de sa décision interdisant ce phénomène.

Selon l'autorité politico-administrative, des équipes de la Police nationale sont déjà déployées sur le terrain afin d'identifier les contrevenants et procéder à la saisie du matériel sonore utilisé illégalement.

Dans plusieurs quartiers de Bunia, églises, bars, discothèques et maisons de commerce poursuivent leurs activités en générant des bruits excessifs.

Les habitants dénoncent un phénomène qui dure depuis des années et réclament des mesures plus strictes pour décourager cette pratique nuisible à la santé.

A longueur de journée, et même la nuit, des haut-parleurs géants diffusent de la musique dans les bars, discothèques, salles de cinéma, boîtes de nuit et certaines églises de réveil, en violation flagrante de l'arrêté du 19 février 2026 interdisant les nuisances sonores de jour comme de nuit.

Ce phénomène, qui ne cesse de prendre de l'ampleur, empêche des milliers d'habitants de vivre en paix.

De nombreux habitants affirment qu'il perturbe leur sommeil, les déconcentre sur leurs lieux de travail et affecte leur santé mentale ainsi que leur productivité.

Eugénie Isole, opératrice dans une maison de transfert d'argent, affirme avoir commis de nombreuses erreurs à cause du bruit provenant d'une discothèque et d'un point de vente Canal+ installés juste à côté de son lieu de service.