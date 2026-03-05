Ethiopie: Le Bangladesh cherche à consolider ses relations commerciales et d'investissement avec le pays

Dans un entretien exclusif accordé à l'Ethiopian News Agency (ENA), l'ambassadeur du Bangladesh en Éthiopie, le vice-maréchal de l'air Sitwat Nayeem, a indiqué que Dhaka souhaite élargir la coopération bilatérale et exploiter les nombreuses opportunités commerciales encore inexploitées entre les deux pays.

Selon lui, les relations entre l'Éthiopie et le Bangladesh se sont progressivement renforcées depuis l'ouverture de l'ambassade bangladaise à Addis-Abeba en 2016.

Il a souligné que, bien que les progrès aient été graduels, ils restent constants, ajoutant qu'il s'efforce de multiplier les contacts avec divers acteurs afin de consolider davantage cette coopération.

L'ambassadeur a également noté que la bonne volonté politique entre les deux pays a contribué à renforcer les liens bilatéraux et à poser des bases solides pour un partenariat économique plus étroit.

Il a rappelé qu'une visite du ministre bangladais des Affaires étrangères à Addis-Abeba l'année dernière avait permis d'engager des discussions avec son homologue éthiopien sur l'élargissement de la coopération et l'exploration de nouvelles stratégies de croissance.

Malgré ces avancées, Sitwat Nayeem a reconnu qu'un manque d'information persiste entre les milieux d'affaires des deux pays.

Selon lui, les entrepreneurs éthiopiens connaissent encore peu les opportunités existant au Bangladesh, tandis que leurs homologues bangladais sont insuffisamment informés du potentiel économique de l'Éthiopie.

Il a ainsi souligné que le renforcement des échanges entre entreprises et la poursuite d'un dialogue politique régulier seraient essentiels pour combler ce déficit d'information et dynamiser les flux commerciaux.

L'ambassadeur a également mentionné qu'un récent salon commercial Bangladesh-Éthiopie avait mis en évidence un potentiel important de coopération, les participants bangladais ayant constaté la forte demande du marché éthiopien en biens industriels et de consommation, dans un contexte de croissance économique rapide.

Il a par ailleurs identifié l'agriculture comme un domaine naturel de partenariat. Il a notamment évoqué la complémentarité entre les exportations de café de l'Éthiopie et la position de leader mondial du Bangladesh dans la production de jute, utilisé notamment pour la fabrication de sacs destinés au transport et au stockage du café.

Les produits pharmaceutiques figurent également parmi les secteurs prometteurs de coopération, aux côtés d'autres industries manufacturières dans lesquelles le Bangladesh dispose d'une solide compétitivité.

Enfin, l'ambassadeur a indiqué que sa priorité actuelle consiste à mettre en relation les acteurs économiques des deux pays afin de leur permettre d'explorer les opportunités existantes, développer leurs activités et accroître le volume des échanges commerciaux.

Il a aussi encouragé les investisseurs bangladais à considérer l'Éthiopie comme une porte d'entrée vers le marché africain, soulignant les avantages offerts par la Zone de libre-échange continentale africaine, qui facilite l'accès à un marché élargi à l'échelle du continent.