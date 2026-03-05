Ile Maurice: L'éruption du Piton de la Fournaise se poursuit

L'éruption qui a débuté le 13 février 2026 au Piton de la Fournaise, à l'île de la Réunion, se poursuit, annonce un communiqué publié le 2 mars 2026 par l'Institut de physique du globe de Paris et l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise.

Actuellement, un seul site éruptif reste actif sur le flanc Sud-Sud-Est du volcan, avec des fontaines de lave toujours visibles depuis le Piton de Bert. Un cône volcanique se construit progressivement grâce à l'accumulation des projections de lave, et ses parois latérales sont désormais fermées. Cette fermeture a favorisé l'établissement d'une activité importante en tunnel de lave en aval du cône.

Comme lors des jours précédents, l'activité sismique reste faible. Le volcan montre des signes de léger gonflement, observés grâce à des instruments installés au sommet et à la base du cône. Ce gonflement reste modéré pour l'instant et pourrait indiquer que le réservoir de magma sous la surface se remplit à nouveau.