Ile Maurice: L'éruption du Piton de la Fournaise se poursuit

5 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

L'éruption qui a débuté le 13 février 2026 au Piton de la Fournaise, à l'île de la Réunion, se poursuit, annonce un communiqué publié le 2 mars 2026 par l'Institut de physique du globe de Paris et l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise.

Actuellement, un seul site éruptif reste actif sur le flanc Sud-Sud-Est du volcan, avec des fontaines de lave toujours visibles depuis le Piton de Bert. Un cône volcanique se construit progressivement grâce à l'accumulation des projections de lave, et ses parois latérales sont désormais fermées. Cette fermeture a favorisé l'établissement d'une activité importante en tunnel de lave en aval du cône.

Comme lors des jours précédents, l'activité sismique reste faible. Le volcan montre des signes de léger gonflement, observés grâce à des instruments installés au sommet et à la base du cône. Ce gonflement reste modéré pour l'instant et pourrait indiquer que le réservoir de magma sous la surface se remplit à nouveau.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.