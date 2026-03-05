Ile Maurice: Vincent Ho Kam - «Nous souhaitons optimiser le taux d'inspection afin de réduire le nombre de fraudeurs»

interview

MEL intensifie sa lutte contre la fraude en recrutant 17 contrôleurs supplémentaires. Cette mesure fait suite à de nombreux cas de passagers voyageant sans titre de transport valide et vise à renforcer les contrôles à bord et en station. Vincent Ho Kam, Marketing and Communication Manager de la compagnie, nous en dit plus.

Combien d'inspecteurs travaillent aujourd'hui pour MEL ?

Nous comptons actuellement 47 inspecteur s au sein de nos équipes.

Pourquoi recruter des nouveaux inspecteurs ?

Ce recrutement répond à deux objectifs majeurs. D'une part, pour accompagner le développement du réseau de métro, 17 agents supplémentaires seront déployés entre mars et avril pour renforcer notre présence sur le terrain. D'autre part, sur le plan opérationnel, cette extension d'effectifs permet de garantir une couverture optimale tout en respectant les exigences de l'opération, assurant ainsi la continuité et la qualité du service.

En quoi consiste exactement leur travail ?

Le rôle de nos inspecteurs a évolué avec le temps. Si leur mission historique, débutée en 2019, portait sur la vérification des titres de transport, ils sont aujourd'hui de véritables ambassadeurs du métro. Leurs missions incluent :

La gestion des flux - ils canalisent les passagers sur les quais durant les périodes de pointe pour garantir la sécurité.

L'assistance aux voyageurs, ils sont présents pour guider et aider les personnes nécessitant une assistance particulière. Le contrôle - ils assurent la conformité des titres de transport. Les retours des usagers sont d'ailleurs très positifs concernant l'aide et l'accompagnement fournis par nos agents.

Est-ce qu'ils doivent suivre une formation avant de commencer le travail ?

Non (pas de formation spécifique) , mais nous recherchons des profils ayant déjà une expérience dans le service client. Chaque nouvelle recrue suit une formation rigoureuse dispensée par nos formateurs internes, ainsi que des formations additionnelles liées au service client auprès d'établissements spécialisés.

Ce programme permet de maîtriser le fonctionnement technique du métro ainsi que les dispositions du Light Rail Act. Cette loi constitue le cadre légal de référence pour nos inspecteurs, notamment pour leur habilitation à dresser des constats d'infraction.

Si une per sonne voyage sans ticket quelles sont les procédures qu'ils doivent suivre ?

La majorité des voyageurs en infraction régularisent leur situation immédiatement via les bornes en station. En cas de non-paiement ou d'infraction grave, le contrevenant dispose d'un mois pour régler une amende (pouvant atteindre Rs 5 000). Passé ce délai, le dossier est systématiquement transmis à la police pour des poursuites légales.

Les fraudeurs coûtent combien à MEL chaque année ?

L'impact financier lié au recouvrement et à la lutte contre la fraude est estimé entre 1 et 2 millions de roupies par an. Nous souhaitons optimiser le taux d'inspection afin de réduire le nombre de fraudeurs et d'améliorer ainsi le taux de recouvrement.